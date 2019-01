Diretta Genoa Milan/ Streaming video e tv: Piatek e tre rossoneri squalificati (Serie A)

Genoa Milan sarà diretta dal signor Orsato e, alle ore 15:00 di lunedì 21 gennaio, è una delle due partite che chiudono la ventesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Si posticipa perchè mercoledì scorso i rossoneri sono stati impegnati in Arabia Saudita nella Supercoppa Italiana; si gioca alle ore 15:00 per motivi di ordine pubblico, ancora legati alla morte di Vincenzo Spagnolo avvenuta oltre 20 anni fa. Considerata partita a rischio, questa di Marassi sarà comunque utile per rilanciare il Milan: quarto in classifica, il club spera di conservare la sua posizione che difende dagli assalti della Lazio e di altre squadre che arrivano in volata. Archiviata l’eliminazione in Europa League, il cammino dei rossoneri prosegue invece in Coppa Italia dopo il 2-0 alla Sampdoria; il ko interno contro l’Entella era invece costato il posto a Ivan Juric, con Cesare Prandelli il Genoa ha vinto una partita con due pareggi e altrettante sconfitte e, reduce dallo 0-0 interno contro la Fiorentina prima della sosta, vuole ora riprendere la marcia verso la salvezza. Non ci resta allora che vedere come i due allenatori potrebbero affrontare questa diretta di Genoa Milan, analizzando le loro scelte di formazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Milan è disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: i canali sono Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, qui con la possibilità per chi non fosse cliente Calcio di acquistare il singolo evento, utilizzando il codice 419642. La partita di Serie A potrà essere seguita anche in assenza di un televisore, come di consueto grazie al servizio di diretta streaming video attivabile, con l’applicazione Sky Go, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Piatek è squalificato: non giocherà Genoa Milan e dunque allontana virtualmente le voci su una possibile esclusione dovuta all’interesse dei rossoneri su di lui. In attacco potrebbe allora giocare Favilli che sarebbe la scelta naturale, ma anche Pandev ovviamente si gioca la maglia per stare al fianco di Kouamé, confermato. Avremo poi un centrocampo nel quale Miguel Veloso si prepara a fare il titolare per sopperire agli acciacchi di Sandro; ai lati del portoghese Hiljemark e Bessa dovrebbero essere come sempre le mezzali, mentre sulle corsie esterne avranno spazio Romulo e Lazovic. Per quanto riguarda la difesa a protezione di Ionut Radu, Biraschi e Criscito supporteranno il giovane Cristian Romero che potrebbe lasciare il Genoa a fine stagione. Nel Milan è finita di fatto l’era di Higuain, ma il ko in Supercoppa ha lasciato strascichi a livello disciplinare: squalificati Calabria, Alessio Romagnoli e Kessie e dunque Gattuso si deve inventare una difesa con Musacchio al fianco di Cristian Zapata e Abate che torna a fare il terzino destro. Conferme importanti per Ricardo Rodriguez a sinistra e soprattutto Paquetà, che ha convinto tutti: terza partita e terza da titolare per il brasiliano, che giocherà come mezzala ma questa volta sul centrodestra, visto che sull’altro versante agisce Calhanoglu. Il metronomo sarà come sempre Bakayoko, nel tridente offensivo Cutrone la prima punta con il supporto dei due spagnoli Suso (al rientro dalla squalifica) e Castillejo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso per il pronostico su Genoa Milan danno ragione ai rossoneri: vale infatti 2,35 volte la somma che deciderete di investire il segno 2, eventualità da giocare per la vittoria esterna. Siamo ad un valore di 3,25 volte la puntata per l’ipotesi del successo interno del Grifone, regolato dal segno 1, mentre per il pareggio, sul quale dovrete puntare il segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,15 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.