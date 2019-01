Diretta Genoa Sassuolo Primavera/ Streaming video e tv: le mosse rossoblu dopo la sosta

Genoa Sassuolo, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella quindicesima giornata del campionato Primavera. Il torneo è ricominciato così come era terminato per Genoa e Sassuolo, con i grifoni che avevano salutato il 2018 battendo in casa la Juventus 2-1, per poi ricominciare affermandosi con identico punteggio in casa del Cagliari. Due vittorie di fila che hanno interrotto un momento negativo per i Grifoni, portatisi fuori dalla zona play out, con un punto di vantaggio sul Chievo quartultimo. I rossoblu vedono ora distante una sola lunghezza proprio il Sassuolo, che aveva chiuso l’anno perdendo contro la capolista Atalanta, e ha ripreso cadendo contro il Torino che si è preso il primo posto proprio grazie al successo sugli emiliani. Ora il calendario si addolcirà, ma ai neroverdi serve un cambio di passo, visto che l’ultimo successo risale alla sfida contro il Milan a novembre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Genoa Sassuolo Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponibile in chiaro per tutti gli appasionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SASSUOLO

Le probabili formazioni del match: Genoa in campo con Russo in porta, Piccardo a destra e Candela a sinistra nella linea difensiva a quattro e Zanoli e Gasco centrali della retroguardia. Il serbo Zvekanov, Bellich e Rovella formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno l’olandese Cleonise, Bianchi e l’ungherese Szabo. Risponderà il Sassuolo con Campani tra i pali, Fiorini sull’out difensivo di destra e Merli sull’out difensivo di sinistra nella linea difensiva a quattro con Prazzolo e Pilati impiegati come centrali. Artioli, Viero e Ghion saranno i titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo neroverde partiranno dal primo minuto Oddei, Aurelio e Giani.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Genoa, Carlo Sabatini, stessa scelta dell’allenatore dell’Inter Primavera, Stefano Morrone. Le due formazioni si sono già affrontate nelle partite dello scorso campionato Primavera con un doppio successo del Genoa, con i rossoblu vincenti 3-1 in casa il 30 settembre 2017 e poi capaci di ripetersi in casa degli emiliani, vittoria di misura 0-1 il 10 febbraio 2018.



