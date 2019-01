Diretta Spezia Venezia/ Streaming video DAZN: liguri favoriti nelle quote del posticipo (Serie B)

Spezia-Venezia, diretta dall’arbitro Volpi lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 21.00, sarà uno dei match nel programma della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Riparte il cammino delle due formazioni che hanno chiuso il girone d’andata divise da cinque punti in classifica. E’ avanti lo Spezia, in zona play off e capace di chiudere il 2018 con una striscia di cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie e tre pareggi che hanno rilanciato la classifica della formazione ligure. Resta in difficoltà il Venezia che ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato tra il 16 dicembre e il 30 dicembre scorso. La squadra di Zenga si è mossa sul mercato reperendo alcuni giovani interessanti, come Alessandro Rossi e Cristiano Lombardi dalla Lazio, che saranno inseriti gradualmente per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Spezia-Venezia non sarà trasmessa in diretta tv sul satellite o sul digitale terrestre, ma esclusivamente per tutti gli abbonati che si collegheranno sulla piattaforma DAZN tramite smartphone, tablet, pc o dispositivi come smart tv o console, che potranno seguire la sfida in diretta streaming video via internet.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa dello Spezia schiereranno Lamanna in porta, De Col sull’out difensivo di destra e Augello sull’out difensivo di sinistra, mentre Capradossi e Terzi giocheranno come centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Ricci, Mora e Bartolomei, mentre il ghanese Gyasi guiderà il tridente offensivo degli spezzini, affiancato da Vignali e da Pierini. Risponderà il Venezia con Vicario tra i pali e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Bruscagin, Modolo, Domizzi e Garofalo. A centrocampo, terzetto titolare formato da Segre, Bentivoglio e Zennaro, mentre Di Mariano e l’albanese Vrioni comporranno il tandem offensivo, sostenuti da Pinato schierato come trequartista.

Si scontreranno tatticamente due squadre schierate con il 4-3-3 di Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, ed il 4-3-1-2 di Walter Zenga, allenatore del Venezia. I lagunari hanno vinto di misura, con il punteggio di 1-0, il match d’andata grazie ad una rete di Bentivoglio nel recupero del primo tempo. Al 10 febbraio scorso risale l’ultimo precedente a La Spezia tra i due club, 1-1 con vantaggio lagunare di Pinato e pari ligure di Granoche.

Le quote delle principali agenzie di scommesse relative al match vedono lo Spezia moderatamente favorito per la conquista dei tre punti in casa contro il Venezia. Il successo interno viene proposto a una quota di 2.20 da Snai, mentre William Hill quota 2.90 il pareggio e l’eventuale vittoria esterna viene quotata 4.00 da Bet365. Sisal Matchpoint offre a una quota di 2.70 l’over 2.5 e a una quota di 1.45 l’under 2.5 per quanto riguarda il numero di gol realizzati nel corso della partita.



