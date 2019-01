LA MAMMA DI ZANIOLO/ Francesca Costa su Instagram: tifosi della Roma (e non) impazziti per la sua bellezza

Le quotazioni di Nicolò Zaniolo aumentano di giornata in giornata a suon di gol e prestazioni. Ma lo stesso si può dire per la mamma del gioiellino della Roma, Francesca Costa, che sta incantando con i suoi scatti migliaia e migliaia di tifosi. Si può dire che la mamma di Zaniolo sia riuscita nell’impresa di unire il mondo del pallone: i complimenti alla sua bellezza per le foto postate su Instagram sono trasversali. La 41enne, infatti, ha visto salire i suoi followers sulla piattaforma social a quota 28.500, ma l’impennata stando al successo riscontrato dai selfie che ne incorniciano uno sguardo ammaliante e delle labbra carnose sembra destinata a non arrestarsi. Quel che è certo è che per mamma Francesca questo sia un momento letteralmente da incorniciare: dopo tanti anni di sacrifici il figlio Nicolò sta realizzando il sogno di diventare un grande calciatore. Quale gioia più bella di questa per una mamma?

LA MAMMA DI ZANIOLO

Qualche giorno fa Francesca Costa, mamma di Zaniolo, è salita alla ribalta per la bella intervista concessa a Sky Sport. La donna ha raccontato della sua personalissima passione per Francesco Totti:”Tifo la Roma da quando avevo 20 anni per le canzoni di Venditti e per Totti. L’ho sempre ammirato in campo, ma anche per la beneficenza che fa senza dire nulla. L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. È venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: ‘Ma che piangi per me?’. Io non riuscivo a parlare. Nicolò mi ha detto: ‘Ma che figure mi fai fare?’. C’era anche mio marito Igor che si è messo a ridere”. E Nicolò? Anche lui romanista dalla nascita? No, “da bambino tifava Juventus ma non è mai stato un tifoso sfegatato. Il suo idolo era Kakà. Mi ha detto che ora il suo campione preferito è Modric”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA