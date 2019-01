Probabili formazioni/ Genoa Milan: quote, grave problema squalifiche per Gattuso (Serie A)

Genoa Milan si gioca alle ore 15.00: impegno pomeridiano per le due formazioni che scenderanno in campo allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per una delle partite più significative della 20^ giornata di Serie A. Obiettivi diversi, ma altrettanto importanti, per le due formazioni: il Genoa deve tenere lontana la zona calda per provare a vivere un girone di ritorno tranquillo, il Milan invece fa parte del folto gruppo in zona Europa e deve inseguire un quarto posto che sarebbe vitale per il club rossonero sia dal punto di vista sportivo sia da quello finanziario, perché dall’ingresso in Champions League dipenderanno i progetti futuri. Con queste premesse, andiamo adesso ad esaminare più nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Si annuncia piuttosto equilibrato il pronostico di Genoa Milan secondo le quote Snai: leggermente favoriti i rossoneri, tanto che il segno 2 è quotato a 2,35, ma va detto che le differenze fra i tre segni sono abbastanza ridotte. In caso di pareggio, il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio, mentre una vittoria casalinga del Genoa (naturalmente identificata dal segno 1) sarebbe quotata a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

LE MOSSE DI PRANDELLI

Nelle probabili formazioni di Genoa Milan, per quanto riguarda il Grifone, spicca un attacco che dovrebbe essere composto da Favilli – favorito su Pandev – al fianco di Kouamè. Curioso l’intreccio di mercato che ha riguardato Piatek in questi giorni, ma il polacco in ogni caso sarebbe stato fuori causa per una squalifica. Cesare Prandelli conferma il 3-5-2 come modulo di partenza dei rossoblu, anche se alcuni ballottaggi sono ancora da sciogliere. Ecco ad esempio che in mediana dovremmo vedere in campo dal primo minuto Bessa, Miguel Veloso e Hilijemark, con quest’ultimo in ballottaggio con Rolon, mentre come esterni il tecnico dovrebbe dare fiducia a Romulo (in ballottaggio però su Zukanovic) e Lazovic. Pochi dubbi invece in difesa, dove tutto sembra definito di fronte a Radu: ecco quindi titolari Biraschi, Romero e Criscito.

LE SCELTE DI GATTUSO

L’undici di Gennaro Gattuso, al di là delle vicende di mercato, è in difficoltà perché il giudice sportivo ha squalificato Kessie, Romagnoli e Calabria in seguito alla sfida di Supercoppa Italiana a Gedda contro la Juventus (oltre che lo stesso Gattuso, che dovrà andare in tribuna). Sarà quindi panchina corta per il Milan in questo turno, ma il tecnico non dovrebbe fare a meno comunque del 4-3-3 come modulo di partenza. Ecco quindi che contro il Genoa vedremo sempre Donnarumma tra i pali, protetto dalla coppia centrale con Musacchio e Zapata, mentre toccherà ad Abate oppure Conti a destra, Ricardo Rodriguez a sinistra agire da terzini. In mediana sarà Bakayoko ad agire al centro del reparto, con il nuovo acquisto Paquetà e uno tra José Mauri e l’ex Laxalt ai lati. In avanti ritorna invece Suso dopo la Supercoppa saltata per squalifica: con lui saranno titolari dal primo minuto anche Cutrone come prima punta e Calhanoglu a sinistra per completare il tridente.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hilijemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamè, Favilli. All. Prandelli.

A disposizione: Vodisek, L. Lopez, Pereira, Zukanovic, Gunter, Omeonga, Sandro, Rolon, Mazzitelli, Pandev.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Mauri; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Montolivo, Bertolacci, Borini, Laxalt, Castillejo.



