Probabili formazioni/ Juventus Chievo: quote, ci sarà Bentancur in regia per Allegri (Serie A)

Juventus Chievo si gioca alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo stasera all’Allianz Stadium per il posticipo che completerà la 20^ giornata di Serie A. Sono naturalmente nette le differenze tra le formazioni di Juventus e Chievo, dunque sulla carta non ci dovrebbe essere storia. A Massimiliano Allegri il compito di conquistare tre punti per proseguire la marcia verso uno scudetto che già sembra molto vicino, mentre gli uomini di Domenico Di Carlo cercheranno di mettere a segno un’impresa che avrebbe grande valore sia per la classifica sia per il morale, ma che appare quasi impossibile. Con queste premesse, andiamo adesso ad esaminare più nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Chievo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Juventus Chievo, che è logicamente a senso unico: il segno 1 per la vittoria bianconera è quotato a 1,10 da Snai, mentre poi si sale già a quota 9,25 in caso di pareggio, identificato dal segno X. Un clamoroso successo del Chievo poi pagherebbe addirittura 25,00 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHIEVO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Chievo, per Massimiliano Allegri la notizia principale sarà l’assenza del regista Miralem Pjanic, squalificato dopo la Supercoppa Italiana: ecco quindi che nel modulo a tre a centrocampo sarà Bentancur a ricoprire il ruolo di solito affidato al bosniaco, affiancato dalle due mezzali Emre Can e Matuidi. Pochi i ballottaggi che si accendono per il resto dello schieramento. In attacco nel modulo a tre senza Mandzukic vedremo naturalmente Cristiano Ronaldo e Dybala, con un possibile ballottaggio tra Douglas Costa e Bernardeschi per completare il reparto offensivo. Anche in difesa non ci attendiamo particolari novità, ecco dunque che sarà il solito Szczesny il portiere titolare: di fronte a lui avremo la coppia centrale con Bonucci e Chiellini, mentre toccherà a Cancelo e Alex Sandro pensare alle fasce laterali, anche se per il portoghese si profila un ballottaggio con De Sciglio.

LE SCELTE DI DI CARLO

Di Carlo invece per la sfida alla Juventus sembra essere incerto tra il 4-3-1-2 e il 3-5-2 come modulo di partenza. Il solito Sorrentino sarà naturalmente il portiere del Chievo: seguendo l’ipotesi del 4-3-1-2 avremmo un reparto difensivo con Rossettini e Bani al centro, mentre toccherà a Depaoli e Tomovic agire come terzini. A centrocampo Radovanovic rimarrà in cabina di regia, affiancato da Hetemaj e Kiyine, benché certo rimanga possibile l’ipotesi del 3-5-2, che potrebbe portare in campo ad esempio anche Jaroszynski sulla corsia di sinistra. In avanti si candida per la maglia da titolare Giaccherini per la trequarti, mentre Meggiorini e Pellissier dovrebbero comporre il duo d’attacco: dalla panchina però scalpitano Stepinski e Djordjevic e in particolare il polacco potrebbe togliere a Meggiorini al fianco dell’eterno capitano gialloblù.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; D. Costa, Dybala, C. Ronaldo. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Spinazzola, De Sciglio, Khedira, Bernardeschi, Kean.

Squalificato: Pjanic.

Indisponibili: Barzagli, Mandzukic, Cuadrado, Benatia.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Tomovic; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. All. Di Carlo.

A disposizione: Semper, Tanasijevic, Barba, Cesar, Jaroszynski, Burruchaga, Vignato, N. Rigoni, Pucciarelli, Leris, Stepinski, Djordjevic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Seculin, Cacciatore, Obi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA