Pronostici Serie A/ Quote e scommesse su Genoa-Milan e Juventus-Chievo (posticipi 20^ giornata)

Eccoci ad un altro appuntamento con i pronostici di Serie A: la ventesima giornata, prima del girone di ritorno, ci presenta infatti due posticipi che andranno in scena lunedì 21 gennaio, e che vedono impegnate le due squadre che cinque giorni fa hanno disputato la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Genoa-Milan (ore 15:00) e Juventus-Chievo (ore 20:30) sulla carta appaiono di facile lettura, ma attenzione a dare per scontate le vittorie delle due squadre favorite: anche per questo, attraverso i nostri pronostici di Serie A, proviamo a indovinare in che modo potrebbero terminare queste due partite, analizzando non solo le quote ma anche l’andamento delle quattro formazioni sul terreno di gioco e qualche risultato del passato.

PRONOSTICO GENOA MILAN

Diciamo subito che l’agenzia di scommesse Snai identifica nei rossoneri la squadra favorita, con un valore di 2,35 posto sul segno 2. I rossoneri però hanno addosso la stanchezza della Supercoppa, hanno perso ben tre giocatori per squalifica e in più devono fare i conti con un rendimento esterno non certo esaltante. In tutto il girone di andata il Milan ha giocato 9 partite in trasferta, e ne ha vinte appena due: l’ultima è datata 4 novembre (a Udine), da allora sono arrivati tre pareggi e, dato ancor più preoccupante, il gol in trasferta manca da 192 minuti, autorete di Wallace contro la Lazio. Non sta molto meglio il Genoa, che in generale non segna da 182 minuti (Krzysztof Piatek contro l’Atalanta) e non può contare sul suo bomber polacco che è squalificato; il Grifone ha centrato 20 punti nel suo campionato, analizzando il rendimento di ciascun allenatore scopriamo che Cesare Prandelli ne ha 5 in altrettante partite, Ivan Juric ne aveva ottenuti appena 3 in sette gare (pareggiando però sul campo della Juventus) e dunque Davide Ballardini ne ha centrati 12 in otto uscite, e infatti il suo esonero resta il grande punto di domanda nella stagione del Genoa.

PRONOSTICO JUVENTUS CHIEVO

Finalmente, dopo 18 tentativi, il Chievo è riuscito a chiudere il girone di andata in Serie A con almeno una vittoria: 1-0 al Frosinone e successo importantissimo anche perchè arrivato in una sfida diretta. Adesso i veneti non sarebbero più ultimi senza i 3 punti di penalizzazione; certo il rendimento non è affatto esaltante e in trasferta i veneti hanno segnato appena 6 gol in nove partite. Fuori casa, il gol manca al Chievo da 224 minuti (Mariusz Stepinski a Parma); sarà durissima contro la Juventus che è imbattuta in questo campionato, ha vinto 17 partite su 19 ed ha sempre segnato. Tuttavia il passo dei bianconeri nelle singole partite non è strepitoso: impressiona maggiormente l’imbattibilità di 618 minuti condivisa tra Wojciech Szczesny e Mattia Perin, l’attacco è il secondo della Serie A (alle spalle dell’Atalanta) ma sette delle 17 vittorie della Juventus sono arrivate con un solo gol di scarto, comprese le ultime quattro e con tre di queste partite che sono terminate 1-0. Tuttavia è fin troppo ovvio che siano i bianconeri la squadra favorita per la vittoria: basta vedere quello che dice la Snai riguardo il segno 2 che identifica il successo esterno del Chievo, e che porterebbe in dote una vincita di 25,00 volte quello che si sarà deciso di mettere sul piatto.



