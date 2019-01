Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score dei posticipi (20^ giornata, 21 gennaio)

Per i risultati di Serie A 2018-2019, la ventesima giornata del campionato apre anche ai posticipi del lunedì: il 21 gennaio infatti si giocano le ultime due partite del turno, che è il primo nel girone di ritorno. Il Monday Night è ormai una consuetudine nel nostro torneo, ma stavolta le partite sono due e si tratta di Genoa-Milan, che verrà giocata alle ore 15:00, e Juventus-Chievo che va in scena alle ore 20:30. Il motivo è chiaro: bianconeri e rossoneri sono stati impegnati nella Supercoppa Italiana, mercoledì sera erano in campo in Arabia Saudita e dunque la Lega ha dato loro un giorno extra per il viaggio di rientro. Le due partite dunque ci daranno il quadro definitivo della ventesima giornata: aspettiamo con interesse questi ultimi risultati di Serie A per stabilire in che modo cambierà la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie A attesi oggi, troviamo la Juventus che vuole mantenere il suo ampio vantaggio sulle inseguitrici: certamente il distacco di 9 lunghezze centrato nel girone di andata, con tanto di record di punti, è cospicuo e fa dormire sonni tranquilli ma non sempre i bianconeri sono stati brillanti nelle loro uscite, in più la concorrenza è agguerrita perchè il Napoli non ha mollato l’idea di vincere un clamoroso scudetto (mentre l’Inter sembra inevitabilmente staccata). Il testa-coda contro il Chievo, che prima della sosta ha finalmente vinto la sua prima partita, è ostico proprio dal punto di vista mentale, perchè la Juventus potrebbe snobbare l’appuntamento; il Milan invece prova a leccarsi le ferite a Marassi, su un campo sempre difficile per chiunque e contro un Genoa che ha bisogno di punti per allontanare definitivamente la zona retrocessione. Gennaro Gattuso perde tre giocatori per squalifica e, mentre la società gestisce la situazione di Higuain, può dirsi soddisfatto di come a sua squadra è stata in campo a Jeddah, avendo anche le occasioni per vincere (clamorosa traversa di Cutrone sullo 0-0). Dunque ci aspetta un bello spettacolo nei posticipi della Serie A, vedremo come andranno le cose sui due campi.

RISULTATI SERIE A 20^ GIORNATA

ore 15:00 Genoa-Milan

ore 20:30 Juventus-Chievo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 53

Napoli 44

Inter 39

Lazio 32

Milan 31

Roma 30

Sampdoria 29

Atalanta 28

Torino 27

Fiorentina 26

Sassuolo, Parma 25

Cagliari, Genoa 20

Udinese 18

Spal 17

Empoli 16

Bologna 13

Frosinone 10

Chievo (-3) 8



