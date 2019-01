Video/ Arzachena Entella (1-4): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

La Virtus Entella di Roberto Boscaglia espugna per 1-4 il terreno di gioco dell’Arzachena e continua nella sua prepotente risalita in classifica dopo una estate passata tra tribunali e a guardare gli altri giocare: come si vede nel video di Arzachena Entella, la formazione ligure, dopo un primo tempo in affanno contro i sardi allenati da Mauro Giorico, hanno preso il largo e devono ringraziare anche il bomber Matteo Mancosu, acquisto-boom del mercato di gennaio e capace di esordire con una doppietta con la nuova maglia. È proprio l’attaccante sardo, per ironia della sorte, ad aprire le marcature contro gli isolani, prima del pareggio di Cecconi alla mezzora: ma negli ultimi minuti della prima frazione gli ospiti rimettono la testa avanti con Mota Carvalho e poi allungano con la seconda rete di Mancosu. In questo modo la ripresa del match contro i biancoverdi diventa pure accademia e con l’Arzachena che non riesce a riaprire la gara arriva anche il poker dell’Entella con la sfortunata autorete di Baldan al 70’ che fa calare anzitempo il sipario. Con questo successo la Virtus consolida il quarto posto e ha, con tre gare ancora da recuperare, nel mirino il primo posto distante solo cinque lunghezze mentre l’Arzachena resta al terzultimo posto e dovrà rimandare ad altre sfide più alla sua portata la ricerca dei punti-salvezza. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ARZACHENA ENTELLA

LE DICHIARAZIONI

Nel post gara di Arzachena-Virtus Entella, in mancanza delle dichiarazioni di Mauro Giorico, tecnico della formazione biancoverde isolana, sicuramente amareggiato per l’ennesima sconfitta di questa stagione (e nonostante i sui ragazzi abbiamo tenuto per oltre mezzora testa a un rivale molto più blasonato) in mixed zone ha parlato solamente il suo collega. E non poteva che ovviamente essere soddisfatto del risultato ottenuto in Gallura, Roberto Boscaglia, coach dei liguri: “Questa è stata una vittoria importante su un campo difficilissimo e contro una squadra aggressiva che ci ha reso la vita difficile” ha detto l’allenatore dell’Entella facendo i complimenti agli avversari. “Sapevano che su questo campo non si giocava in maniera fluida ma abbiamo ribattuto colpo su colpo e anche dopo il nostro vantaggio hanno ripreso la partita” ha aggiungo Boscaglia, ricordando che comunque i suoi ragazzi sono stati bravi a verticalizzare e nella ripresa poi a gestire il punteggio fino all’autorete che ha chiuso la gara. “Oggi però dietro abbiamo concesso troppo, soffrendo le loro palle lunghe” ha concluso il tecnico della Virtus a proposito delle tante occasioni lasciate ai sardi. Andiamo quindi a vedere il video di Arzachena Entella, con le azioni salienti del match.

