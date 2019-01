Video/ Cagliari Empoli (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Andiamo a vedere il video di Cagliari Empoli 2-2: la partita è stata valida per la ventesima giornata nel campionato di Serie A, ne è venuto fuori un bel pareggio che lascia le cose invariate in classifica ma rappresenta un bel segnale per quanto riguarda le ambizioni delle due squadre, che domenica sera hanno disputato davvero un bel match lasciando comunque qualche rimpianto sul terreno di gioco della Sardegna Arena. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. Il Cagliari si schiera con il 4-3-2-1, con Birsa e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti. Dall’altra parte l’Empoli risponde con il 3-5-1-1, dove Caputo è supportato da Zajc. Pronti, via. Al 16′ c’è la prima occasione per i padroni di casa: Pavoletti ci prova in mezza rovesciata ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 24′ Empoli pericolosissimo con Zajc, che manca lo specchio della porta di un soffio. Al 29′ Ionita ci prova di testa ma anche in questo caso la mira lascia a desiderare. Al 36′ Pavoletti sblocca il match: Ionitta mette in mezzo un cross al bacio per l’incornata vincente del bomber rossoblù. Piccola curiosità: sette gol siglati in campionato da parte di Pavoletti, tutti di testa. Nella ripresa non ci sono cambi.

VIDEO CAGLIARI EMPOLI: IL SECONDO TEMPO

L’Empoli prova ad alzare il baricentro nel tentativo di acciuffare il pareggio ma i rossoblù si difendono con ordine. Al 57′ i toscani spendono la prima sostituzione: fuori Brighi, dentro Ucan. I ritmi sono molto bassi, di occasioni nemmeno l’ombra. Il gioco si svolge per lo più a metà campo, senza particolari emozioni. Al 58′ il Cagliari prova a farsi apprezzare con un’iniziativa personale di Barella ma il tiro del centrocampista è impreciso. L’Empoli pareggia al 71′. Traversone di Pasqual e perfetto inserimento di Di Lorenzo che anticipa tutti e batte Cragno. I toscani prendono vigore e passano addirittura in vantaggio dieci minuti più tardi. Caputo appoggia per Zajc, che entra in area e trova l’angolino vincente con un sinistro al veleno. Quando tutto sembrava ormai scritto ecco il pareggio del Cagliari in pieno recupero. Al 91′ Farias approfitta di un errore di Veseli, si ritrova a tu per tu con Provedel e non sbaglia. Un punto a testa al termine di un match combattuto e divertente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA