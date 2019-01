Video/ Fiorentina Sampdoria (3-3): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

Allo Stadio Artemio Franchi le squadre di Fiorentina e Sampdoria danno grande spettacolo chiudendo la propria sfida con un pareggio per 3 a 3. Come si vede nel video di Fiorentina Sampdoria, nel primo tempo i toscani partono forte lasciando ben poco ai liguri ed aggredendo alto fino a portarsi avanti al 34′ per merito del goal di Muriel, protagonista di una bella azione solitaria smarcandosi di 3 avversari. Tuttavia, i viola rimangono in inferiorità numerica a partire dal 39′ a causa dell’espulsione rimediata da Edmilson Fernandes per doppia ammonizione ed i blucerchiati ne approfittano per pareggiare già al 44′ su punizione con Ramirez. Nel secondo tempo la compagine del tecnico Giampaolo ha maggior spazio per agire ma, un po’ a sorpresa, Muriel firma la doppietta al 71′ valida per il nuovo vantaggio dei suoi, in questo caso su suggerimento di Chiesa. Gli ospiti ripristinano l’equilibrio all’81’ con Quagliarella su calcio di rigore, concesso per fallo di mano di Vitor Hugo, e lo stesso capitano numero 27 firma a sua volta una doppietta personale all’85’ capitalizzando l’assist del subentrato Gabbiadini. La partita non è ancora finita ed a porre la parola fine sul match ci pensa Pezzella, tutto solo sul palo più lontano nel recupero al 93′. Il punto conquistato permette alla Fiorentina di salire a quota 27 nella classifica di Serie A mentre la Sampdoria raggiunge i 30 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto equilibrata, a cominciare dal possesso palla favorevole alla Fiorentina con appena il 51%. La Sampdoria ha invece chiuso in vantaggio per quanto riguarda la precisione nei passaggi, il 78% contro il 77% con 292 e 267 appoggi completati, sebbene abbia anche perso più palloni rispetto ai toscani, 31 a 27 dei quali 6 da Quagliarella, e ne abbia recuperati di meno, 14 a 24 di cui 7 da Veretout. In fase offensiva la musica non cambia: i liguri hanno collezionato più tiri, 9 a 8 dei quali 5 a 4 destinati nello specchio della porta, ma i viola hanno avuto più occasioni da goal, 7 a 6. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Sampdoria è stata la squadra più fallosa a fronte del 22 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, ha estratto il cartellino giallo per 8 volte ammonendo rispettivamente Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout ed Edmilson Fernandes in due occasioni e con conseguente rosso ed espulsione da un lato, Ramirez, Jankto, Ekdal e Murru dall’altro.

IL TABELLINO

Fiorentina-Sampdoria 3 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 34′, 71′ Muriel(F); 44′ Ramirez(S); 81′ RIG., 85′ Quagliarella(S); 93′ Pezzella(F).

Assist: 34′ Vitor Hugo(F); 71′ Chiesa(F); 85′ Gabbiadini(S).

FIORENTINA (4-3-3) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo (86′ Mirallas), Biraghi; Gerson, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone(46′ Dabo), Muriel(78′ Laurini). All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2) Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto(74′ Gabbiadini); Ramirez(46′ Saponara); Quagliarella, Caprari(69′ Defrel). All.: Giampaolo.

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).

Ammoniti: 14′, 39′ E.Fernandes(F); 22′ Ramirez(S); 34′ Milenkovic(F); 60′ Jankto(S); 68′ Vitor Hugo(F); 82′ Biraghi(F); 82′ Ekdal(S); 91′ Murru(S); 92′ Veretout(F).

Espulsi: 39′ E.Fernandes(F).

