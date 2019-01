Video/ Juventus U23 Carrarese (0-1): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

La Carrarese di Silvio Baldini espugna per 0-1 il terreno di gioco della Juventus Under23 e rimane incollata al gruppo di testa del proprio girone di Serie C: allo stadio “Moccagatta”, come si vede nel video di Juventus U23 Carrarese, va in scena un incontro frizzante e ricco di emozioni tra i bianconeri allenati da Mauro Zironelli e i toscani, caratterizzato da ben quattro legni (due per parte e tutti clamorosi) ma deciso da un solo gol, firmato dall’azzurro Rosaia al 70’, quando la sfida sembrava oramai instradarsi sui binari di un pareggio a reti bianche. Infatti, se nella prima frazione il match è apparso più equilibrato, con Caccavallo che però colpiva una traversa, nella ripresa succedeva di tutto: prima arrivava il secondo legno dello stesso attaccante della Carrarese, poi addirittura il doppio palo in appena 60 secondi dello juventino Touré e solo due minuti dopo la rete che decideva l’incontro. Nel finale erano i bianconeri a sfiorare ancora un pari che sarebbe tutto sommato stato meritato: e così con questo successo Baldini e soci salgono a quota 37, rimanendo vicini alla vetta mentre la Juventus Under 23 resta ferma a 24 punti e non riesce ad allontanarsi dalle zone calde della graduatoria. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVENTUS U23 CARRARESE

LE DICHIARAZIONI

Mastica amaro in sala stampa Mauro Zironelli, allenatore della Juventus Under23 che ha ceduto di misura in casa alla Carrarese: commentando lo 0-1 finale, l’allenatore dei bianconeri ha detto di essere dispiaciuto per le “sette occasioni da gol senza buttarne dentro neanche una: abbiamo creato tanto e considerando l’avversario contro cui abbiamo giocato si è concesso poco o nulla” ha detto Zironelli. “La nostra volontà è stata comunque incredibile e abbiamo messo tre volte in porta Toure che però è stata sfortunato” ha concluso l’allenatore della Juventus, spiegando invece di non voler parlare di mercato e di accontentarsi di lavorare con i giocatori che ha già a disposizione. Fa i complimenti agli avversari pure Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, che in sala stampa ricorda che “ora la Juve non è più la squadra dell’andata, è molto più compatta ed è stata un’avversaria tosta: prima del nostro gol ci sono stati due episodi in cui poteva segnare”. Inoltre il tecnico toscano si è detto comunque soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi ma ha tenuto a precisare un punto: “In Serie C le seconde squadre non c’entra niente col campionato dato che una compagine di Lega Pro vive di valorizzazioni prendendo giocatori dalle grandi, mentre le seconde squadre ti tolgono l’ossigeno” ha concluso Baldini. Ecco il video di Juventus U23 Carrarese, con le azioni salienti del match.

