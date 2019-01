Video/ Monopoli Potenza (1-1): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Monopoli e Potenza si dividono la posta in palio al “Veneziani” pareggiando per 1-1 la sfida che era di fatto un antipasto dell’atteso incrocio agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Come si vede nel video di Monopoli Potenza, il pareggio tra pugliesi e lucani è comunque tutto sommato giusto e ha visto le due compagini farsi preferire per un tempo ciascuno: a portarsi per primi avanti sono stati gli uomini di Beppe Scienza con una bella rete di Mangni al 24’, mentre i potentini si sono resi pericolosi solo coi due brasiliani França ed Emerson ma senza pungere mai e anzi rischiando in una occasione di subire il raddoppio: nella ripresa i rossoblu sono entrati meglio in campo e, grazie alla intuizione nei cambi di Raffaele, sono arrivati al 64’ al pareggio col neo entrato Longo. Il risultato non cambierà più nonostante i tentativi dei biancoverdi e degli ospiti ma senza mai troppa convinzione: con questo punto i pugliesi conservano il sesto posto in classifica a quota 30 mentre i lucani neopromossi salgono a 26 punti e continuano a rimanere a metà classifica, in una zona di relativa tranquillità. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONOPOLI POTENZA

LE DICHIARAZIONI

Dopo il pareggio per 1-1 tra le mura amiche maturato contro il Potenza, Giuseppe Scienza, allenatore del Monopoli, ha commentato con un pizzico di rammarico la prestazione dei suoi: “A livello di cinismo siamo alle solite: non abbiamo fatto una prestazione brillantissima però dopo essere passati in vantaggio dovevamo controllarla meglio e invece ci siamo abbassati troppo” è la riflessione del tecnico dei biancoverdi. “Oggi però abbiamo avuto tre-quattro occasioni clamorose, spesso non sfruttate, anche se non era facile e il campo non era gestibile” ha ricordato Scienza, spiegando pure che comunque i suoi oggi non hanno dato una grande impressione di solidità. Il mister del Potenza Giuseppe Raffaele, invece, dopo la gara pareggiata in terra pugliese ha parlato assieme al presidente Salvatore Caiata, elogiando la prestazione dei suoi: “Oggi uscire senza punti era un peccato: dovevamo cercare di dimenticare l’ultima sconfitta, difficile da digerire, e dopo il gol posso dire che ci siamo liberati” ha detto il tecnico rossoblu, tenendo comunque conto del valore dell’avversario e anche della difficoltà del campo su cui si giocava. Parlando invece dei nuovi innesti, Raffaele ricorda comunque che “il Potenza vuole continuare a fare quello che ha fatto, e bene, per tredici delle mie prime quindici partite su questa panchina: oggi abbiamo avuto una ottima reazione pareggiando e dando l’impressione di volere sempre i tre punti” ha concluso l’allenatore dei potentini che ora auspica che gli uomini arrivati nel mercato di gennaio si amalgameranno meglio col resto della squadra in vista del girone di ritorno. Ecco il video di Monopoli Potenza, con le azioni salienti del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA