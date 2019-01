Video/ Padova Verona (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Il Padova domina contro il Verona portando a casa una vittoria schiacciante grazie alle reti siglate da Mbakogu, doppietta, e Morganella. Come si vede nel video, Padova Verona è stata una gara mai in bilico con il Verona che, nonostante i 603 passaggi messi insieme contro i 216 dei padroni di casa, ha costruito pochissimo sbagliando anche un rigore con Pazzini. Sono stati invece 14 ciascuno i tiri scagliati vero le rispettive porte. Andando sulle statistiche personali spiccano i dieci cross di Faraoni che non ha trovato però spunti vincenti dei rispettivi attaccanti. Laribi ha battuto ben quindici angoli, segno chiaro del match impostate sulle fasce dal Verona. Longhi e Bonazzoli hanno invece servito i due assist vincenti confermando di vivere un ottimo momento di forma. Per il Verona un brusco stop in casa di un Padova in grandissimo spolvero.

LE DICHIARAZIONI

Fabio Grosso, tecnico del Verona, è amareggiato per una sconfitta davvero pesante. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttohellasverona: “Brutta partita, Spero che la sconfitta serva da lezione per la prossima gara. Abbiamo commesso errori su tutti e 3 i gol.Venivamo da una serie positiva, ma oggi abbiamo sbagliato tutto. Con la partita di oggi non si va in Serie A . Dal mercato non serve niente, la squadra può fare bene così”. Pierpaolo Bisoli invece esalta la prestazione dei suoi: “Lo spessore umano che abbiamo ha fatto la differenza, per i giocatori è importantissimo, alla fine è più importante il fattore umano e la volontà rispetto alle qualità tecniche, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita e messo un importante mattoncino, da qui a maggio scaleremo questa montagna. Hanno recepito il messaggio di giocare da squadra e di mettere davanti il Padova rispetto alle prestazioni individuali. I nuovi? Abbiamo lavorato fin da subito su questa partita, non abbiamo fatto ancora niente ma è un primo passo lungo il percorso tortuoso che ci aspetta”. Ecco quindi il video di Padova Verona, con le azioni salienti del match.

