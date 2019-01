Video/ Viterbese-Juve Stabia (0-4): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Grazie al video degli highlights e dei gol di Viterbese-Juve Stabia 0-4 possiamo ammirare l’ennesima prova di forza della squadra allenata da Fabio Caserta che quest’anno si sta rivelando un’autentica corazzata: quindici vittorie, cinque pareggi e zero sconfitte in venti partite, nessuno riesce a tenere il ritmo infernale delle vespe che in classifica mantengono nove lunghezze di vantaggio nei confronti del Trapani, già rassegnato a disputare i play-off anche se siamo solo all’inizio del girone del ritorno e che punta almeno a difendere il secondo posto che gli consentirebbe di saltare il turno preliminare. Al Rocchi di Viterbo i padroni di casa tengono testa alla capolista indiscussa del girone C di Serie C per oltre un’ora, e a inizio gara potrebbero anche portarsi in vantaggio se solo Vandeputte fosse stato più reattivo ad avventarsi sul pallone dopo il rinvio disastroso di Branduani. Al contrario, gli ospiti sfruttano nel migliore dei modi il calcio di rigore che Canotto si procura facendosi abbattere da Forte dentro l’area: dagli undici metri Carlini non sbaglia e rompe l’equilibrio sul terreno di gioco. I gialloblù reagiscono con Palermo che, servito da Vandeputte, non trova il bersaglio mentre dall’altra parte Calò direttamente da calcio di punizione scheggia la traversa che mantiene a galla la Viterbese. Nella ripresa Vandeputte pareggia il legno colpendo anch’egli la traversa, la sfortuna si accanisce sugli uomini di Sottili con l’autogol di Sini che nel maldestro tentativo di anticipare El Ouazni se la butta dentro da solo. El Ouazni che poi calerà il tris poco dopo, mentre il poker della Juve Stabia porta la firma di Viola. La Viterbese non riesce nemmeno a consolarsi con il gol della bandiera, visto che Branduani ci teneva particolarmente a rimanere con la porta involata anche dopo il triplice fischio dell’arbitro Cipriani. Nel prossimo turno infrasettimanale la Juve Stabia farà visita al Potenza mentre la Viterbese sarà impegnata in casa della Reggina, entrambi i match sono in programma mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30.

LE DICHIARAZIONI

Il commento di Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia: “I ragazzi sono rientrati bene dalle vacanze, hanno disputato una grande partita dimostrando di essere dei professionisti a 360 gradi. Anche durante la sosta hanno lavorato a casa e alla ripresa del campionato si sono fatti trovare pronti, un bel segnale per il gruppo. Ho una rosa molto ampia che mi consente di fare delle precise scelte tecniche, ogni volta ho l’imbarazzo della scelta su chi schierare, del resto se vuoi salire di categoria non puoi improvvisare nulla e con pochi elementi non vai da nessuna parte. C’è ancora tanto da pedalare, si tratta sicuramente di una vittoria importante che arriva dopo un lungo stop e a priori non sapevi come si sarebbe comportata la squadra, non illudiamoci e pensiamo solo a noi stessi senza guardare le avversarie”.





