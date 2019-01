Australian Open 2019/ Diretta Djokovic Nishikori, S. Williams Pliskova streaming video e tv, orario dei match

Si apre un’altra intensa giornata nella diretta degli Australian Open 2019: mercoledì 23 gennaio si completano i quarti di finale maschili e femminili, con un’orario che seguirà quello già visto ieri. Dunque, non sarà prima delle 2:30 della mattina italiana che assisteremo al primo match, e poi a cascata gli altri tre; ricordiamo che siamo nella parte alta dei due tabelloni e che tutte le partite verranno giocate sulla Rod Laver Arena. Nel torneo maschile c’è Novak Djokovic: il serbo, che ha da qualche giorno la certezza di conservare la sua prima posizione mondiale, è scampato alla trappola piazzatagli da Daniil Medvedev che gli ha portato via il secondo set e adesso cerca la corsa all’ennesima semifinale Slam, verso il quindicesimo Major in carriera. Il suo avversario sarà Kei Nishikori, che ha avuto un giorno per recuperare dalla maratona contro Pablo Carreno Busta: il giapponese ha impiegato oltre 5 ore per qualificarsi, rimontando da 0-2 nei set e 5-8 nel tie break decisivo, e dunque se da una parte può pagare in condizione dall’altra è naturalmente galvanizzato dal risultato. Attenzione poi a Serena Williams: l’americana ha vinto sette volte gli Australian Open e punta i 24 Slam di Margaret Court, nel frattempo ha eliminato la numero 1 Simona Halep confermando che anche a 37 anni e una maternità alle spalle può arrivare in fondo. Giocherà contro Karolina Pliskova: la ceca ha rischiato l’eliminazione contro la nostra Camila Giorgi, poi ha dominato su una Garbine Muguruza ancora lontana dalle sue migliori prestazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

AUSTRALIAN OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Avendo presentato le due partite principali nella diretta degli Australian Open 2019, è tempo di parlare anche degli altri due match, che incrociano quelli di cui sopra: di conseguenza avremo oggi la formazione delle due semifinali nelle metà basse dei tabelloni. Cominciamo con Milos Raonic: a oggi lui e Dominic Thiem restano gli unici giocatori nati negli anni Novanta ad aver raggiunto una finale Slam, per il canadese era stato tre anni fa a Wimbledon ma poi i problemi al piede ne avevano rallentato la crescita. Oggi Raonic, testa di serie numero 10, sembra rinato: la vittoria contro Alexander Zverev è stata netta, oggi per lui ci sarà quel Lucas Pouille che rappresenta la grande sorpresa del tabellone. Numero 28 del seeding, il francese lungo la strada ha fatto fuori Dominic Thiem (anche grazie al ritiro dell’austriaco, che era però sotto 0-2 nei set) e Borna Coric, il rampollo croato che veniva dato in grande spolvero e crescita. Il pronostico tende dalla parte di Raonic, ma a questo punto Pouille è in striscia e forte mentalmente, con la possibilità di giocare la prima semifinale Slam della carriera. Nel tabellone femminile invece si prospetta un grande spettacolo: Naomi Osaka, campionessa agli Us Open, sembra potersi confermare anche agli Australian Open ma per lei oggi il compito non sarà semplice, visto che Elina Svitolina punta quella che finalmente sarebbe la prima semifinale in un Major. Curiosamente, entrambe hanno rischiato seriamente di venire eliminate al terzo turno per poi fare la voce grossa agli ottavi; con una vittoria la Osaka sarebbe virtualmente la nuova numero 1 Wta, prima giapponese di sempre a riuscirci, anche se poi bisognerebbe aspettare i prossimi turni per la classifica aggiornata del lunedì.



