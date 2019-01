Australian Open 2019/ Diretta Nadal Tiafoe, Tsitsipas Bautista streaming video e tv, orario dei match (tennis)

I quarti di finale agli Australian Open 2019 prendono il via nella giornata di martedì 22 gennaio, che per noi italiani sarà un appuntamento notturno: al Melbourne Park sono impegnate le due metà basse dei tabelloni Atp e Wta, e il torneo maschile ha perso un enorme protagonista nel sei volte campione Roger Federer, che deve ritardare l’appuntamento con il centesimo titolo da professionista e lascia per strada i tanti punti che gli derivavano dal titolo dello scorso anno, il secondo consecutivo. Presente invece Rafa Nadal che a questo punto è il grande favorito per arrivare in finale da questo lato del tabellone, ma il maiorchino non può dormire sonni tranquilli: deve fare i conti con un Frances Tiafoe che, dopo aver battuto il nostro Andreas Seppi, ha fatto fuori anche l’eterno incompiuto Grigor Dimitrov ed è uno dei giovani che avanzano a spron battuto nel circuito. L’altro naturalmente è Stefanos Tsitsipas, cioè il giustiziere di Federer: il greco del ’98, già vincitore della NextGen lo scorso ottobre ma anche finalista a Montréal in agosto, era atteso a grandi risultati ma in pochi si sarebbero aspettati che già ora sarebbe diventato il primo greco di sempre ai quarti di uno Slam, soprattutto visto l’incrocio nel turno appena giocato. Per Tsitsipas adesso si tratterà di frenare la grande corsa di Roberto Bautista Agut: lo spagnolo ha vinto tre delle quattro partite con maratone al quinto set, sarà da vedere se la condizione fisica lo supporterà ma per il momento la testa di serie numero 22 sembra essere accompagnato da una più che buona stella.

AUSTRALIAN OPEN 2019: LE PARTITE WTA

Parlando ancora della diretta degli Australian Open 2019, dobbiamo anche fare un excursus attraverso il tabellone femminile: la testa di serie numero 2 Angelique Kerber sperava di tornare almeno in semifinale, ma la tedesca cha quattro giorni fa ha compiuto 31 ha clamorosamente perso in meno di un’ora contro Danielle Collins, che le ha lasciato appena due game. Pensate: la statunitense prima di questo Australian Open non aveva mai vinto un match in nessun main draw Slam, è arrivata al Melbourne Park e clamorosamente ha superato tre partite facendo fuori anche Julia Goerges e Caroline Garcia, sempre dominando. La sua avversaria è Anastasia Pavlyuchenkova, vicina alla forma degli anni migliori: la russa ha superato in rimonta Sloane Stephens, altra Top Ten (numero 5) a cadere agli ottavi. La campionessa degli Us Open 2017 è dunque fuori dai giochi, pertanto la favorita in questa parte bassa del tabellone diventa in automatico (e forse lo era già a bocce ferme) Petra Kvitova che ha iniziato il 2019 in maniera rombante (titolo a Sydney) e che sfida nei quarti Ashleigh Barty, la padrona di casa che ha saputo rimontare il suo match contro Maria Sharapova e arriva a questo appuntamento con piena convinzione nei propri mezzi, e soprattutto la possibilità di giocare con il supporto di un pubblico che sarà quasi tutto a suo favore.



