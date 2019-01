Diretta AlbinoLeffe Gubbio/ Streaming video e tv: due vittorie consecutive per gli umbri (Serie C)

AlbinoLeffe Gubbio è una delle partite valide per la ventiduesima giornata nel girone B della Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:30 di martedì 22 gennaio per un altro turno infrasettimanale che contraddistingue questa stagione della terza divisione. Si gioca per la salvezza, in termini generali: i lombardi sono ancora ultimi in classifica dopo aver perso un’altra partita, quella di Pordenone che era il testa-coda del girone. Esaurita una serie di cinque risultati utili consecutivi, i bergamaschi devono ancora andare a caccia della prima vittoria esterna e sono riusciti a completare appena due successi in tutto il campionato, cosa che naturalmente li fa affondare ancor più nella graduatoria del girone. Il Gubbio invece arriva da due vittorie in serie: prima della sosta aveva vinto a Ravenna, sabato ha piegato la Vis Pesaro e sta provando a togliersi definitivamente dai guai. Al momento la classifica parla di tredicesimo posto con due punti di vantaggio sulla zona playoff: non è ancora sufficiente per poter dormire sonni tranquilli, ma certamente nella diretta di AlbinoLeffe Gubbio che vivremo tra poco gli umbri potranno giocare in maniera più rilassata, senza l’assillo di dover vincere a tutti i costi. Ora diamo uno sguardo alle informazioni per le probabili formazioni di questa interessante partita dell’Atleti Azzurri d’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di AlbinoLeffe Gubbio: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE GUBBIO

Come dicevamo, diamo uno sguardo alle probabili formazioni per AlbinoLeffe Gubbio: i bergamaschi non prescindono dal portiere Coser e da una linea difensiva con Sabotic, Gusu e Stefanelli schierati a protezione dell’estremo difensore. Gonzi e Ruffini saranno gli esterni che partiranno sulla linea dei centrocampisti dovendo però percorrere tutta la corsia di competenza; Giorgione come sempre il playmaker davanti alla difesa, Agnello e Sbaffo partono favoriti per occupare le mezzali. Davanti c’è un ballottaggio a tre per accaparrarsi le due maglie disponibili: il nuovo acquisto Cori e Kouko paiono favoriti per giocare, ma bisognerà ancora valutare quali saranno le scelte dell’allenatore. Il Gubbio ritrova Alessio Benedetti e Malaccari dopo la squalifica: Giuseppe Galderisi (espulso nel finale sabato scorso) li manda in campo a proteggere una difesa composta dai due centrali Piccinni e Espeche – davanti a Gabriele Marchegiani – con Tofanari (favorito su Paolelli) e Daniele Pedrelli da terzini. De Silvestro e Casoli dovrebbero invece essere gli esterni che agiranno sulla linea delle mezzepunte, con il classico supporto di Daniele Casiraghi; ci sarà poi uno tra Plescia e Morlandi a giocare come prima punta.



