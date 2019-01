Diretta Fano Sudtirol/ Streaming video e tv: marchigiani reduci da una vittoria esterna (Serie C)

Fano Sudtirol si gioca alle ore 20:30 di martedì 22 gennaio: ennesimo turno infrasettimanale nel travagliato campionato di Serie C 2018-2019, siamo arrivati alla ventiduesima giornata e questa partita rappresenta la possibilità per i padroni di casa di confermare la splendida vittoria ottenuta sul campo della Ternana, che ha fatto balzare il Fano fuori dalla zona retrocessione, dando tutto un altro sapore al suo girone B. Il Sudtirol invece ha mancato il ritorno alla vittoria pareggiando contro il Ravenna: i tre punti non arrivano ormai da oltre un mese e per gli altoatesini si sta allontanando l’ipotesi di giocare i playoff, appena tre punti nelle ultime quattro partite che hanno evidenziato anche un calo nelle prestazioni. La squadra di Paolo Zanetti dovrà dunque stare attenta: è vero che il Fano non vince una partita casalinga da un mese e mezzo, ma ha ottenuto due successi nelle ultime due trasferte e ha incassato appena tre gol nelle ultime otto partite. Curiosamente però queste reti hanno sancito due sconfitte; avendo un bilancio di appena 12 gol realizzati, i marchigiani hanno bisogno di blindare la loro difesa per portare a casa i punti. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Fano Sudtirol, di cui andiamo ora a presentare le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SUDTIROL

Andiamo a vedere in che modo potrebbe essere giocata questa Fano Sudtirol: i marchigiani di Massimo Epifani dovrebbero scendere in campo con Mouhamadou Sarr tra i pali, protetto da una linea a tre nella quale agiscono Celli, Konaté e Magli. A centrocampo avremo Vitturini e Setola come laterali, a dare una mano alla linea mediana nella quale Tascone e Lulli dovrebbero essere confermati in qualità di mezzali a supportare la regia di Selasi, che si gioca il posto con Ndiaye. Davanti, Scimia e Ferrante potrebbero essere nuovamente i due attaccanti ma attenzione a Cernaz, esterno offensivo che all’occorrenza può essere impiegato come seconda punta in appoggio a un centravanti. Nel Sudtirol torna Oneto dalla squalifica, e si piazza sulla linea difensiva insieme a Casale e Vinetot; Tait e Fabbri i due esterni di centrocampo a percorrere tutta la fascia, mentre Tommaso Morosini agirà in cabina di regia con Antezza e Berardocco che invece si preoccuperanno di presidiare gli interni. Mentre in porta andrà Offredi, la coppia offensiva sarà quella formata da De Cenco e Turchetta anche se Mazzocchi spera stavolta di avere una chance dal primo minuto.



