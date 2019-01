Diretta Feralpisalò Ternana/ Streaming video e tv: Calori all’esordio in rossoverde (Serie C)

Feralpisalò Ternana, diretta dall’arbitro Marcenaro, è una delle partite valide per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 e si gioca alle ore 20:30 di martedì 22 gennaio. Nel turno infrasettimanale entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto immediato, avendo vissuto un fine settimana negativo. I Leoni del Garda hanno perso a Fermo, quarto ko in una striscia di sette partite nelle quali non è mai arrivato un successo: bisogna tornare al primo dicembre per trovare l’ultima volta in cui la formazione bresciana ha festeggiato i tre punti, e così si sta perdendo la presa su una zona playoff che adesso va recuperata prima che diventi troppo tardi. Anche la Ternana arriva da una sconfitta, quella interna contro il Fano: risultato del tutto a sorpresa, ma bisogna dire che prima della sosta gli umbri avevano vinto soltanto due volte in otto partite (con quattro sconfitte) ed erano già in calo. Oggi occupano il sesto posto in classifica e si presentano al turno infrasettimanale con un nuovo allenatore, cioè Alessandro Calori al posto dell’esonerato Gigi De Canio; dovendo recuperare ancora due partite potrebbero arrivare anche secondi, ma a questo punto appare chiaro che lo slancio delle prime giornate sia esaurito e vada ritrovato quanto prima. Una partita che avrebbe potuto rappresentare una sfida diretta per la promozione diventa dunque una sorta di spareggio per uscire dalla crisi; staremo a vedere dunque quello che succederà tra poche ore, quando finalmente al Turina prenderà il via la diretta di Feralpisalò Ternana di cui ora presentiamo le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Feralpisalò Ternana: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ TERNANA

Per Feralpisalò Ternana, i bresciani giocano con il 3-4-1-2: può essere Maiorino a disimpegnarsi da trequartista (al posto di Vita) supportando Mattia Marchi e Ferretti, in alternativa l’ex Livorno potrebbe anche giocare da seconda punta oppure dare una mano a centrocampo, aumentandone la qualità al fianco di Pesce o dell’altro nuovo arrivato, vale a dire Guidetti. L’ex Mimmo Toscano, la cui panchina è chiaramente a rischio, dovrebbe poi disporre due esterni sulla linea dei centrocampisti, con Corsinelli che insidia la maglia di Mordini a sinistra e Parodi che invece dovrebbe giocare a destra; in difesa Paolo Marchi, Legati e Tantardini proteggeranno l’operato del portiere De Lucia. La Ternana giocherà con il 4-3-3: Frediani e Bifulco restano favoriti per supportare la prima punta Marilungo che si gioca il posto con Butic e Vantaggiato (quest’ultimo può agire anche come laterale), a centrocampo invece Paghera va verso la conferma da playmaker con Salzano che insidia la maglia di Altobelli e Pobega, che restano comunque favoriti per iniziare la partita. Capitan Defendi ha giocato sabato come terzino destro, e potrebbe essere confermato in quel ruolo; a sinistra Walter Lopez, in mezzo invece Diakité agirà in coppia con Bergamelli davanti al portiere Iannarilli.



