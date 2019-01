Diretta Ravenna Triestina/ Streaming video e tv: big match al Bruno Benelli (Serie C)

Ravenna Triestina, diretta dall’arbitro Robilotta, va in scena alle ore 20:30 di martedì 22 gennaio: big match nella ventiduesima giornata del girone B in Serie C 2018-2019. Si affrontano infatti la seconda e la quinta forza della classifica: gli alabardati sono ancora la principale inseguitrice del Pordenone capolista, con un ritardo di 8 punti (sarebbero 7 senza la penalizzazione) mentre ultimamente i romagnoli hanno perso un po’ di smalto e si presentano al turno infrasettimanale in quinta posizione, scavalcati anche dall’Imolese in virtù del pareggio sul campo del Sudtirol ma ancora in piena corsa per la seconda posizione, visto che la stessa Triestina dista 4 lunghezze. I giuliani sono reduci dalla vittoria contro il Rimini, seconda consecutiva e senza subire gol; tuttavia prima della sosta la formazione di Massimo Pavanel aveva perso tre partite su quattro, e con questa serie negativa non è riuscita a tenere il passo del Pordenone. Da queste parti sicuramente si sogna ancora la promozione diretta, ma adesso i margini di errore si sono inevitabilmente ridotti e bisognerà stare attenti a quello che succederà sul terreno di gioco. A cominciare dalla grande sfida di oggi: aspettando allora la diretta di Ravenna Triestina, andiamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo al Bruno Benelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ravenna Triestina: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA TRIESTINA

Nelle probabili formazioni di Ravenna Triestina, scopriamo il 3-5-2 di Luciano Foschi: i romagnoli scendono in campo con Venturi tra i pali, una linea difensiva con Ronchi, Boccaccini e Pellizzari aiutati in fase di non possesso dai due esterni che percorreranno tutta la corsia e che dovrebbero essere Eleuteri e Barzaghi (che è favorito su Bresciani, titolare sabato). In mezzo al campo sarà Selleri a impostare la manovra, con Martorelli e Papa che dovrebbero fungere nuovamente da mezzali; il tandem offensivo sarà composto da Galuppini e Nocciolini, a meno che Foschi decida di lanciare Raffini dal primo minuto. La Triestina ritrova Lambrughi, che si piazza al centro della difesa insieme a Malomo; in porta va Boccanera, sulle fasce invece spingono Formiconi e Sabatino. Reparto di mezzo comandato dalla cerniera che si posiziona davanti alla difesa, con Maracchi e Steffè (in vantaggio su Coletti) a fare da filtro ma anche a impostare la manovra; davanti a loro Beccaro si candida per il posto di trequartista, con Petrella e Mensah sulle corsie mentre Granoche resta favorito sul nuovo arrivato Costantino per la maglia di prima punta.



