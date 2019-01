Diretta Virtus Verona Pordenone/ Streaming video e tv: altro test per la capolista (Serie C)

Virtus Verona Pordenone, diretta dall’arbitro Miele, è in programma alle ore 18:30 di martedì 22 gennaio ed è una delle partite nel programma della ventiduesima giornata di Serie C 2018-2019: nel turno infrasettimanale assisteremo a quello che è quasi un testa-coda della classifica del girone B, tra i ramarri che volano con 8 punti di vantaggio sulla Triestina e i veneti che invece si trovano un punto sopra la coppia che chiude la graduatoria (AlbinoLeffe e Giana Erminio) e dunque al momento sarebbero costretti a giocare i playout. Possiamo allora dire che si tratti di un altro passo di avvicinamento alla promozione diretta per il Pordenone, che peraltro arriva alla sfida senza aver mai perso in trasferta (5 vittorie e altrettanti pareggi) e con una striscia di imbattibilità generale che ha toccato le dieci partite, sette delle quali vinte. Sabato è arrivato un successo di misura contro l’AlbinoLeffe, i punti di margine sulle inseguitrici sono tanti ma chiaramente Attilio Tesser sa bene che, visto anche qualche precedente recente in questo campionato, non bisogna abbassare la guardia e continuare a giocare come se fosse un testa a testa. Due sconfitte consecutive per la Virtus Verona, che non ha saputo dare continuità a un dicembre nel quale aveva vinto tre volte; il ko di Monza pesa perchè è stato il secondo consecutivo per 0-1, adesso i rossoblu si devono ritrovare perchè l’ipotesi della retrocessione diretta è tornata concreta. Vediamo allora in che modo le due squadre possono disporsi sul terreno di gioco del Gavagnin-Nocini, analizzando le probabili formazioni prima della diretta di Virtus Verona Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Verona Pordenone: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PORDENONE

Per Virtus Verona Pordenone Luigi Fresco perde Lavagnoli, ma ritrova N’Zé: il difensore centrale prende il posto di Sirignano nella difesa che, a protezione di Chironi, viene completata da Jacopo Rossi e Trainotti. A sinistra invece dovrebbe giocare Manfrin, ballottaggio dall’altra parte con la maglia di Onescu insidiata da Vincenzo Ferrara e Manarin; Giorico e Casarotto dovrebbero rappresentare nuovamente la coppia che agirà al centro del campo, mentre un passo più avanti ci sarà Grbac in qualità di trequartista a fornire palloni giocabili al tandem offensivo, che dovrebbe essere composto ancora da Grandolfo e Danti ma con Angelo Nolé che scalpita per avere una maglia dal primo minuto. Il Pordenone conferma il suo rombo di centrocampo con Burrai vertice basso e Berrettoni sulla trequarti, destinando invece Misuraca e Gavazzi sulle mezzali; Tesser farà poi giocare Semenzato e De Agostini sulle corsie laterali mentre i due centrali difensivi saranno Barison e Stefani, schierati davanti al portiere Bindi. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Candellone e Magnaghi; se la gioca anche Bombagi, che però eventualmente potrebbe avere un posto dietro le punte.



