Piatek al Milan/ Oggi summit decisivo: rimane il nodo sulla contropartita tecnica

Potrebbero bastare poche ore e davvero Krzystof Piatek sarà al Milan per la seconda parte della stagione di campionato. Il bombar polacco del Genoa è certo il nome più caldo in questa sessione del calciomercato finora in casa rossonera e arriverebbe a Milanello per colmare il vuoto che presto lascerà Higuain, ormai diretto al Chelsea. L’affare entusiasma certo i tifosi rossoneri affascinati dei gol del grifone, ma non tutti i dettagli sono ancora stati messi su carta. Ecco quindi che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, pare previsto per la tarda mattina di oggi un summit decisivo tra la dirigenza rossonera e quel ligure per decidere proprio del passaggio di Piatek al Milan. Al momento anzi i nodi da sciogliere sono parecchi, e riguardano sia le cifre dell’affare sia l’inserimento di una possibile contropartita tecnica ancora però da trovare. Lo spogliatoio di Gattuso inoltre non è vastissimo, ma senza Higuain, ormai prossimo alla partenza (ha pure saltato la sfida con Genoa solo ieri, facendo compagnia in tribuna Piatek invece squalificato), serve un bomber di primo livello e il polacco ha dimostrata grandi numeri in questa prima parte di stagione.

PIATEK AL MILAN: I NODI ANCORA DA RISOLVERE

Come annunciato prima non sono ancor pochi i nodi da risolvere perché Piatek arrivi al Milan in questa finestra di calciomercato: tanti problemi però potrebbero essere risolti già quest’oggi. Secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano dal Correre della sera pare che Enrico Preziosi abbia fissato a 40 milioni di euro il cartellino del bomber rossoblu e il Milan sarebbe pronto a mettere sul tavolo 35 milioni più bonus ed eventualmente una contropartita tecnica. Su questo punto però vi è molta incertezza e nei giorni scorsi sono stati tanti i profili via via inseriti: da Calhanoglu fino a Jose Mauri e Halilovic con pure Bertolacci (che però chiederebbe una buonuscita). Su questo punto però le parti paiono ben distanti: in caso di mancato accordo sul nome, è probabile che la dirigenza rossonera porti a 37-38 milioni di euro la sua parte cash. Vedremo però che succederà oggi nell’atteso summit tra Genoa e Milan.

