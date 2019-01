Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partita (girone B, 22^ giornata)

Il terzo campionato italiano torna sotto i riflettori per un intenso turno infrasettimanale e i tifosi sono impazienti di conoscere quali saranno i risultati della Serie C che verranno fuori oggi. Oggi martedì 22 gennaio 2019 saranno poi in particolare i club del girone B a scendere in campo: andiamo quindi a vedere come i risultati di Serie C che arriveranno oggi scombineranno le carte anche nella classifica di questo gruppo dominata, come abbiamo visto solo sabato scorso, dal Pordenone. Prima però di dare un occhio più da vicino alla classifica vediamo che cosa ci propone il programma per questo atteso turno infrasettimanale, nella 22^ giornata del campionato. Ecco che per oggi il calendario ci ricorda due fasce orarie: alle ore 18.30 quindi avranno inizio le sfide Albinoleffe-Gubbio, Giana Erminio-Fermana, Rimini-Vicenza e Virtus Verona-Pordenone. Più nutrito il programma dei match che avranno luogo alle ore 20.30, dove vedremo per esempio il Fano, di ritorno dal successo in trasferta contro la Ternana di pochi giorni fa. Dopo Fano-Sudtirol, ecco che alla stessa ora avranno inizio anche Feralpisalò-Ternana, Ravenna-Triestina, Renate-Monza, Teramo-Imolese e Vis Pesaro-Sambendettese, come ultimo incontro previsto per questo martedì 22 gennaio.

GIRONE B: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

In attesa di scoprire come i risultati di Serie C scombineranno i piani, andiamo a vedere come oggi si presenta la classifica del girone b, protagonista in questa sera per la 22^ giornata del campionato regolare. Come abbiamo accennato prima è il Pordenone ora a vantare la prima posizione con ben 43 punti e un vantaggio di ben 8 lunghezze sulla prima rivale. Qua al secondo posto vediamo per un’agguerrita Triestina, ferma a quota 35 punti e con solo una lunghezza di vantaggio sulla Fermana e tre sull’Imolese: chiude la top five il Ravenna con 31 punti ma i romagnoli hanno alle spalle un ampia concorrenza. A quota 30 punti dopo tutto vediamo Vicenza, Sambenedettese e Ternana, mentre fermi a quota 29 punti ecco poi Vis Pesaro e Monza. Seconda metà della classifica con Feralpisalò e Sudtirol a quota 28 punti: alle loro spalle ecco il Gubbio con 24 punti e soprattutto Teramo e Fano con 23 punti a testa. Siamo già in piena zona rossa quindi con il Rimini che con 22 punti è fermo alla 16^ piazza: a seguire chiudono Renate, Virtus Verona, Albinoleffe e Giana Erminio, questi ultimi due con 18 punti ora in saccoccia.

RISULTATI SERIE C

Ore 18.30 Albinoleffe-Gubbio

Ore 18.30 Giana Erminio-Fermana

Ore 18.30 Rimini-Vicenza

Ore 18.30 V Verona-Pordenone

Ore 20.30 Fano-Sudtirol

Ore 20.30 Feralpisalò-Ternana

Ore 20.30 Ravenna-Triestina

Ore 20.30 Renate-Monza

Ore 20.30 Teramo-Imolese

Ore 20.30 V Pesaro-Sambenedettese

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 43

Triestina 35

Fermana 34

Imolese 32

Ravenna 31

Vicenza, Sambenedettese, Ternana 30

Pesaro, Monza 29

Feralpisalò, Sudtirol 28

Gubbio 24

Teramo, Fano 23

Rimini 22

Renate 21

V Verona 19

Albinoleffe, Giana Erminio 18



