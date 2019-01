Sofia Goggia torna in gara/ Sci, Cotelli: “Non possiamo che essere contenti” (Esclusiva)

E’ il ritorno ufficiale alle gare di Sofia Goggia oggi nella discesa libera di Garmisch in Germania dopo il grave infortunio subito a ottobre: la frattura al malleolo della gamba destra che ha bloccato per molto tempo la stagione della fuoriclasse bergamasca. Sofia cercherà di riproporsi alla grande anche se sicuramente questa potrebbe essere una discesa d’allenamento. All’azzurra manca ancora la condizione atletica ideale, magari i Mondiali di Are dal 5 al 17 febbraio potrebbero essere il vero obiettivo di Sofia. Per rivedere ancora la Sofia Goggia medaglia d’oro delle Olimpiadi coreane… Per parlare di tutto questo abbiamo sentito Mario Cotelli. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Goggia un ritorno alle gare l’aspettavamo tutti….

Direi proprio di sì, non possiamo che essere contenti di una cosa del genere, del suo ritorno alle gare.

Quanto è mancata all’Italia dello sci?

Tanto perchè senza Sofia Goggia l’Italia dello sci femminile non vince più. Solo lei riesce a essere sempre la migliore.

Cosa potrà fare nella discesa libera di Garmisch? Quali saranno le speranze delle altre italiane?

La discesa dovrebbe essere un allenamento per Sofia, è normale ha ripreso da poco. Non vedo poi altre azzurre in grado di fare cose importanti. E’ un momento difficile per lo sci, per la discesa azzurra.

Delago sua erede?

Me lo auguro, ma deve cercare di sbagliare meno come è successo nell’ultima discesa di Cortina. Potrebbe essere lei in ogni caso l’erede di Sofia Goggia.

Crede che Sofia possa ritornare la numero 1 in discesa?

Perchè no in effetti il panorama della discesa libera attuale non vede grandi fuoriclasse. Nelle ultime due apparizioni ha vinto la Siebenhofer che non è una campionessa, non ci sono protagoniste assolute di questa disciplina. Sofia potrebbe ritornare al vertice delle classifiche.

Obiettivo i Mondiali di Are?

I Mondiali arriveranno troppo presto perchè Sofia possa tornare ai vertici assoluti e vincere in Svezia. L’obiettivo della Goggia a livello fisico, tecnico è quello di poggiare la gamba nel modo ideale per tornare protagonista assoluta delle gare. Solo in questo modo potrà esprimersi nel modo ideale.

Goggia che però un giorno potrebbe vincere la Coppa del Mondo…

Le possibilità ci sono del resto e se la Shiffrin vince la discesa libera vuol dire che non c’è più un’atleta in grado di dominare a livello totale. La Goggia avrà la possibilità di vincere la Coppa del Mondo!

Una Goggia commovente anche fuori dalle gare, col suo mazzo di fiori alla rivale Vonn…

E’ stato bello, certe volte le ragazze dello sci litigano poi sono capaci di gesti così belli come quello che ha fatto Sofia con la Vonn…

Cosa pensa a proposito della Vonn, pensa che si ritiri?

E’ normale, potrebbe essere così, visto che non riesce a poggiare più la gamba sinistra, la sua carriera potrebbe essere finita.

In ogni caso una carriera vissuta alla grande, Vonn una leggenda dello sci…

Questo è sicuro Lindsey Vonn ha vinto tutto, ha disputato una carriera fantastica. Una carriera straordinaria fermata praticamente con l’infortunio nel 2013 nel SuperGigante dei Mondiali di Schladming. Resta però la storia di una grande atleta che ha lasciato qualcosa di eccezionale nella storia dello sci mondiale…

(Franco Vittadini)



