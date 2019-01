Diretta Alessandria Pro Vercelli/ Streaming video e tv: affascinante derby al Moccagatta (Serie C)

Alessandria Pro Vercelli sarà diretta dal signor Fabio Natilla: alle ore 20:30 di mercoledì 23 gennaio questa partita rappresenta una delle sfide per la ventiduesima giornata del girone A della Serie C 2019-2019. Altro turno infrasettimanale, e al Moccagatta si gioca un derby piemontese che è anche una sfida storica per il calcio italiano, che richiama un glorioso passato nei primi anni del XIX secolo; se invece vogliamo parlare del presente, la Pro Vercelli al momento ha coronato la sua rincorsa in un campionato iniziato tardi e, grazie a una serie di quattro vittorie nelle ultime cinque partite (13 punti totali) e alla vittoria sull’Arezzo di domenica scorsa, ha conquistato il primo posto in classifica. La sua principale rivale resta la Virtus Entella, ma bisognerà valutare come si comporteranno i liguri nei loro recuperi; intanto i bianchi piemontesi hanno perso due partite in tutto il campionato. L’Alessandria ha dovuto prolungare la sua sosta: domenica avrebbe dovuto giocare contro la Pro Piacenza, ma la Lega ha giustamente disposto la sospensione di una partita che sarebbe stata sostanzialmente una farsa. Così i grigi non scendono in campo dal penultimo giorno del 2018, quando hanno perso contro la Juventus U23; una sola vittoria nelle ultime 12 partite, cinque le sconfitte e dunque inevitabilmente i playoff si allontanano, ma bisogna addirittura guardarsi alle spalle. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Alessandria Pro Vercelli, intanto noi possiamo dare la parola alle probabili formazioni di questa appassionante partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Pro Vercelli sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che è disponibile per tutti gli appassionati sul canale 60 del vostro telecomando, oppure al 225 del decoder Sky per i clienti della televisione satellitare. In alternativa ovviamente potrete seguire questa partita in diretta streaming video: non solo su portale sportitalia.com ma anche sulla piattaforma elevensports.it, fornitore ufficiale delle gare di Serie C. Potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso, ad ogni modo avrete chiaramente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PRO VERCELLI

In Alessandria Pro Vercelli potremmo già vedere in campo alcuni dei rinforzi invernali dei grigi: Chiarello per esempio potrebbe prendere il posto di uno tra Checchin e Bellazzini sulle mezzali, mentre Gemignani si candida per sostituire Sartore come esterno destro, partendo sulla linea dei centrocampisti. In difesa ha salutato Fissore e dunque il titolare torna Gjura – se ce la farà, in alternativa Zogos – a completare un reparto con Sbampato e Prestia davanti a Cucchietti; Agostinone esterno sinistro, Gazzi il metronomo in mediana mentre davanti Manuel De Luca e Santini hanno nuova concorrenza nell’italo-nigeriano Akammadu, arrivato dal Tranmere Rovers. La Pro Vercelli si dispone con il 4-4-1-1: Nobile il portiere, Tedeschi e Milesi i centrali di difesa con Berra e Mammarella che giocheranno in qualità di terzini. La mediana sarà comandata da Schiavon che avrà al suo fianco Bellemo, anche qui sono previsti due laterali con Germano e Azzi che danno la sensazione di essere favoriti sulla concorrenza; Massimiliano Gatto, matchwinner domenica scorsa, accompagnerà Morra che sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

