Diretta Carrarese Lucchese/ Streaming video e tv: entrambe le squadre reduci da vittorie (Serie C)

Carrarese Lucchese verrà diretta dal signor Daniele Rutella, ed è una delle partite che aprono il programma del girone A per la ventiduesima giornata. Stiamo parlando ovviamente del campionato di Serie C 2018-2019: allo stadio dei Marmi si gioca quasi un testa-coda, alle ore 14:30 di mercoledì 23 gennaio. La Carrarese, che ha giocato una e due partite in più delle due squadre che la precedono in classifica, è seconda in compagnia dell’Arezzo ma deve anche guardarsi dal ritorno della Pro Vercelli, e dunque virtualmente potrebbe scendere addirittura in quarta posizione; grande girone d’andata comunque quello dei gialloblu, che lo avevano chiuso con tre sconfitte consecutive ma sono tornati a marciare battendo Arzachena e Juventus Under 23, senza subire gol e dunque ritrovando anche una certa solidità difensiva. L’obiettivo rimane quello della promozione mentre per la Lucchese, fortemente condizionata dagli 8 punti di penalizzazione, il primo traguardo non può che essere quello di salvarsi senza passare dai playoff (intanto domenica i rossoneri hanno battuto la Pistoiese) ma il problema è che alla fine del mese potrebbe arrivare l’esclusione del campionato per non aver presentato la nuova fideiussione nei termini previsti. Ci aspettiamo che la diretta di Carrarese Lucchese ci regali una partita interessante e intensa, intanto noi possiamo andare a leggere le probabili formazioni attese in campo tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Carrarese Lucchese: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LUCCHESE

Leggiamo allora le formazioni attese per Carrarese Lucchese: i gialloblu dovrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1 impostato da Silvio Baldini. Tavano può giocare da prima punta o da esterno liberando uno spazio per Maccarone come centravanti, ma a giocarsi il posto sono anche Caccavallo e Biasci per un reparto offensivo davvero devastante, con tantissime soluzioni (c’è anche Coralli). Rosaia e Cardoselli sono in vantaggio su Agyei come cerniera mediana a protezione della difesa, nella quale Luca Ricci e Carissoni rappresentano la coppia centrale a protezione del portiere Borra e Karkalis gioca da terzino destro, avendo in Giacomo Ricci il collega sull’altra corsia. La Lucchese sarà invece in campo con il 4-1-4-1: Falcone, Lombardo (matchwinner nell’ultimo turno) e De Feo rappresentano l’ideale asse centrale attorno al quale si muove la squadra. Davanti al portiere ci sono Gabbia e Riccardo Martinelli centrali di difesa, con Zanini e Favale da terzini; a centrocampo Bernardini e Juan Alberto Mauri accompagnano il centravanti con l’aiuto dei due laterali alti che dovrebbero essere nuovamente Provenzano e Bortolussi.



