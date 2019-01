Diretta Casertana Bisceglie/ Streaming video e tv: pronostico a senso unico per i campani (Serie C)

Casertana Bisceglie, diretta dall’arbitro Marco Rossetti della sezione Aia di Ancona, si gioca questa sera alle ore 20.30 per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2018-2019, che si disputa in turno infrasettimanale. Casertana Bisceglie metterà di fronte allo stadio Alberto Pinto della città campana due formazioni che vivono situazioni di classifica molto differenti. La Casertana di mister Raffaele Esposito infatti è reduce dalla vittoria contro il Rieti che ha portato i campani a quota 29 punti, consolidando in questo modo la posizione in zona playoff che appare il logico obiettivo raggiungibile dalla Casertana vista la posizione a questo punto del campionato. Il Bisceglie di Rodolfo Vanoli è invece reduce da una sconfitta casalinga contro la Reggina, ennesima tappa disgraziata di una stagione pessima per i pugliesi, che con appena 15 punti finora raccolti devono pensare solamente a conquistare la salvezza, ma di certo questa sera non avranno un compito facile contro la favorita Casertana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Casertana Bisceglie l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BISCEGLIE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Casertana Bisceglie. I padroni di casa di mister Esposito potrebbero schierarsi in campo secondo il modulo 4-3-3 con Adamonis fra i pali; davanti a lui la difesa a quattro composta da Lorenzini, Blondett, Rainone e Meola da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo potremmo invece ipotizzare titolari De Marco, Romano e Vacca, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Floro Flores, Castaldo e Zito. La replica del Bisceglie, che deve fare a meno dello squalificato Longo, potrebbe affidarsi a un 4-5-1 con Maccarrone, Zigrossi, Markic e Maestrelli davanti all’estremo difensore Vassallo. Nel folto centrocampo a cinque dei pugliesi potremmo invece vedere titolari Cuppone, Parlati, Giacomarro, Bottalico e Starita, infine il peso dell’attacco dovrebbe essere affidato all’unica punta Scalzone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Casertana Bisceglie, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet sulla partita di Caserta. Favoriti in modo netto i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 1,42 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 4,00 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria esterna da parte del Bisceglie (segno 2) ripagherebbe gli scommettitori ben 8,00 volte la posta in palio.



