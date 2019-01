Diretta Cuneo Juventus U23/ Streaming video e tv: le formazioni per il derby piemontese (Serie C)

Cuneo Juventus U23, partita che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani, vale per la ventiduesima giornata nel girone A della Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 14:30 di mercoledì 23 gennaio, al Fratelli Paschiero uno dei tanti derby piemontesi che animano questo campionato sarà un’opportunità che entrambe vorranno cogliere per uscire da una situazione non esattamente positiva. Tutto sommato ci sono degli asterischi che si possono inserire nel discorso, per così dire: il Cuneo per esempio è partito per salvarsi e sta giocando un torneo nel quale la possibilità di andare ai playoff è assolutamente concreta, anche se nelle ultime tre partite è arrivato un solo punto, sabato la squadra è caduta nettamente contro il Gozzano (0-4) e non vede la porta da 328 minuti, avendo segnato appena due gol nelle ultime sei partite (utili comunque per battere la Carrarese). Della Juventus U23 va detto che questa è la prima esperienza in una Serie C decisamente più competitiva di un campionato Primavera contro pari età; per di più i giovani bianconeri arrivavano dalla vittoria nel “derby” contro l’Alessandria (anche loro giocano le partite interne al Moccagatta) ma hanno poi perso in casa contro la Carrarese. Sono a soli due punti dai playoff ma devono anche guardare alle loro spalle; intanto sperano di confermare la posizione nei confronti degli avversari odierni. Aspettando la diretta di Cuneo Juventus U23, andiamo ora a valutare quelle che sono le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cuneo Juventus U23: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO JUVENTUS U23

In Cuneo Juventus U23, Cristiano Scazzola tende a confermare il 5-3-2 con cui gioca di solito: tra i pali va Marcone, Castellana e Celia si dispongono sulle corsie esterne mentre Mattioli, Santacroce e Tafa saranno i tre centrali a protezione della porta. Bobb e Paolini rappresentano la cerniera mediana, poi ballottaggio tra Suljic e Said per il ruolo di regista, una posizione che in questo schieramento prevede l’avanzamento del raggio di azione fino a giocare praticamente sulla trequarti, in appoggio ai due attaccanti che dovrebbero essere Kanis e Sulayman Jallow con De Stefano che potrebbe avere un’occasione. La Juventus U23 di Mauro Zironelli affronta la trasferta con Nocchi a difendere la porta, poi una linea difensiva con Zanandrea, Alcibiade (o Coccolo) e Del Prete a supportare un centrocampo nel quale Idrissa Touré si gioca il posto con Emmanuello e Nicolussi Caviglia, Muratore dovrebbe venire confermato mentre sugli esterni i favoriti sono Di Pardo e Zanimacchia, con Beruatto che però potrebbe essere scelto per la seconda partita consecutiva. Davanti, con Kastanos trequartista, agiranno Bunino e Mavididi ma con Olivieri che reclama spazio.



