Diretta Paganese Siracusa/ Streaming video e tv: delicato scontro salvezza allo stadio Torre (Serie C)

Paganese Siracusa, diretta dall’arbitro Giuseppe Repace della sezione Aia di Perugia, sarà uno dei due anticipi delle ore 14.30 che apriranno il programma della ventiduesima giornata di Serie C nel girone C, che per il resto sarà protagonista in serata. Appuntamento invece oggi pomeriggio allo stadio Marcello Torre di Pagani, dove le due formazioni daranno vita a quello che possiamo considerare un delicato scontro diretto per la salvezza, sia pure con prospettive parzialmente differenti per Paganese e Siracusa. I padroni di casa di Fabio De Sanzo, reduci dal turno di riposo e la cui ultima partita è dunque ancora la vittoria sul Rende di fine dicembre, sono il fanalino di coda del gruppo meridionale, anche se si spera che quel successo possa dare la scossa all’intera stagione della Paganese. A proposito di vittorie di grande spessore, il Siracusa di Ezio Raciti domenica ha battuto il Catania e il successo nel derby siciliano ha permesso alla squadra aretusea di salire a quota 18 punti. I playout restano sempre una minaccia, ma le prospettive possono essere migliori, se si darà continuità a questa vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Paganese Siracusa l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE SIRACUSA

Parlando delle probabili formazioni di Paganese Siracusa, sottolineiamo che per i padroni di casa si tratterà della ripresa dopo una sosta che è durata quasi un mese, visto il turno di riposo osservato domenica. Le incognite di conseguenza sono numerose, anche sulla condizione di forma, tuttavia in linea di massima possiamo ipotizzare che mister Fabio De Sanzo punterà ancora sul 4-3-1-2 che ha fatto il colpaccio in casa del Rende, impostato sull’attacco con Cesaretti trequartista alle spalle di Cappello e Parigi. Riferimento molto più vicino nel tempo per il Siracusa, che dopo il successo contro il Catania dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Crispino in porta; retroguardia a tre composta da Di Sabatino, Turati e Bruno, a centrocampo invece il quartetto titolare dei siciliani dovrebbe essere composto da Parisi, Palermo, Ott Vale e Gio. Fricano; infine in attacco ecco Rizzo e Tiscione che dovrebbero agire sulla trequarti in appoggio al centravanti Catania.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Paganese Siracusa, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet sulla partita di Pagani. Favoriti sono gli ospiti, nel contesto di un pronostico comunque molto incerto. Il segno 1 infatti è quotato a 3,05 volte la posta in palio, esattamente come il pareggio che naturalmente è identificato dal segno X. Si scende infine a quota 2,35 in caso di una vittoria esterna da parte del Siracusa (segno 2), considerata dunque l’ipotesi più probabile per questa partita.



