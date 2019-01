Diretta Piacenza Gozzano/ Streaming video e tv: i lupi contro la sorprendente matricola (Serie C)

Piacenza Gozzano, diretta dal signor Ilario Guida, va in scena alle ore 14:30 di mercoledì 23 gennaio: altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie C 2018-2019, arrivato alla ventiduesima giornata. Siamo nel girone A, dove la matricola piemontese continua a stupire: grazie al 4-0 roboante ottenuto contro il Cuneo, la neopromossa si è portata all’undicesimo posto in classifica e ha solo un punto da recuperare al Novara per arrivare in zona playoff. Sarebbe chiaramente un sogno per il piccolo Gozzano affrontare gli spareggi per la promozione; il primo punto all’ordine del giorno rimane però quello di provare a prendersi la salvezza in anticipo, e di questo passo (+8 sulla zona playout) ci sono tutti i margini per farlo. La partita di oggi però non sarà affatto semplice: il Piacenza è una delle squadre che corrono per la promozione diretta, nonostante debbano fare i conti con una situazione al momento complicata. Tra dicembre e gennaio i lupi hanno infatti ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, pareggiando a Pontedera domenica scorsa, e dunque stanno perdendo un po’ di contatto dalla Pro Vercelli; resta chiaro che anche andare ai playoff sarebbe positivo, ma per come si era messa mancare il primo posto potrebbe essere un rimpianto. Vediamo dunque in che modo le due squadre potrebbero affrontare la diretta di Piacenza Gozzano, analizzando le probabili formazioni della partita del Garilli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Piacenza Gozzano: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA GOZZANO

Pergreffi rientra per Piacenza Gozzano: dunque Arnaldo Franzini ritrova uno dei suoi migliori difensori, che si posiziona al centro della difesa insieme a Jacopo Silva. A destra gioca Marotta, a sinistra Bertoncini e in porta va ovviamente Fumagalli: questa la composizione del reparto arretrato, più avanti invece ci sarà spazio per Nicco e Sestu che agiranno come mezzali dando una grossa mano a Della Latta, che dovrebbe essere il playmaker chiamato a impostare la manovra; nel tridente offensivo Terrani e Di Molfetta possono essere nuovamente gli esterni, può avanzare la sua posizione Sestu mentre Franco Ferrari, a segno domenica, è in ballottaggio con Niccolò Romero per fare la prima punta. Antonio Soda conferma il Gozzano che ha schiantato il Cuneo: Casadei tra i pali, linea difensiva con Francesco Rizzo, Emiliano e Gigli e due esterni di centrocampo come Tumminelli e Evans, che faranno da supporto ideale per la cerniera posta nel settore nevralgico del campo, e formata da Gemelli e Palazzolo. Messias e Rolando sono invece i trequartisti che dovranno accompagnare il lavoro della prima punta: qui, Libertazzi e Carletti sono in competizione per una maglia e ancora una volta sembra che sia il primo ad essere favorito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA