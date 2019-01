Diretta Potenza Juve Stabia/ Streaming video e tv: trasferta lucana per le Vespe in fuga (Serie C)

Potenza Juve Stabia, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, sarà sicuramente uno dei pezzi forti della ventiduesima giornata del girone C di Serie C, che si disputa oggi in turno infrasettimanale. L’appuntamento sarà dunque alle ore 20.30 allo stadio Alfredo Viviani del capoluogo della Basilicata, dove Potenza e Juve Stabia scenderanno in campo per avvicinare i rispettivi obiettivi. In copertina vanno gli ospiti, perché la capolista Juve Stabia di Fabio Caserta è reduce dal roboante 0-4 esterno inflitto alla Viterbese domenica e vola sempre solitaria al comando della classifica del girone, con 49 punti e un ampio margine di vantaggio sugli inseguitori. Di conseguenza la Juve Stabia punta a fare questa sera un ulteriore passo verso la promozione diretta, mentre il Potenza di Giuseppe Raffaele dopo il buon punto ottenuto domenica a Monopoli tenterà l’impresa per consolidare la propria posizione in zona playoff, dal momento che con i suoi 26 punti sarebbe proprio il Potenza ad oggi l’ultima squadra qualificata per la post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Potenza Juve Stabia l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA JUVE STABIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Potenza Juve Stabia. I padroni di casa potrebbero proporre il 4-3-3 come modulo di partenza, con Ioime in porta protetto dalla linea difensiva a quattro composta da destra a sinistra da Coccia, Di Somma, Emerson e Sepe. Nel terzetto di centrocampo invece mister Raffaele potrebbe schierare come titolari Guaita, Coppola e Dettori, infine nel tridente d’attacco potrebbero esserci gli esterni Bacio Terracino e Longo in appoggio alla prima punta Franca. Quanto alla Juve Stabia, ecco che la capolista potrebbe proporre anche in Basilicata il 4-2-3-1 con Branduani estremo difensore; davanti a lui una linea difensiva a quattro che dovrebbe prevedere titolari Vitiello, Marzorati, Troest ed Allievi; Calò e Mastalli potrebbero invece formare la coppia in mediana per le Vespe, con Melara, Carlini e Canotto invece in posizione più avanzata, sulla trequarti in appoggio al centravanti El Ouazni.

PRONOSTICO E QUOTE

I pronostici su Potenza Juve Stabia, basati sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet, ci dicono che favoriti sono gli ospiti, nel contesto di un pronostico comunque molto incerto. Il segno 1 infatti è quotato a 3,05 volte la posta in palio, esattamente come il pareggio che naturalmente è identificato dal segno X. Si scende infine a quota 2,35 in caso di una vittoria esterna da parte della capolista Juve Stabia (segno 2), considerata dunque l’ipotesi più probabile per questa partita.



