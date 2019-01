Diretta Reggina Viterbese/ Streaming video e tv: Antonio Calabro debutta al Granillo (Serie C)

Reggina Viterbese, diretta dall’arbitro Federico Fontani della sezione Aia di Siena, si gioca alle ore 20.30 di questa sera presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, che sta vivendo in questi giorni un turno infrasettimanale. Reggina Viterbese metterà dunque di fronte due formazioni con ambizioni di classifica in questo momento piuttosto diverse. La Reggina di Roberto Cevoli è reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Bisceglie domenica, che ha portato i calabresi a quota 31 punti in classifica, sempre più saldamente in zona playoff, davvero niente male per una squadra che ha vissuto mesi difficili nella prima parte della stagione. In questo però è maestra la Viterbese, che ha ancora diverse partite da recuperare: i soli 16 punti in classifica dunque non sono veritieri, ma dopo il crollo di domenica contro la Juve Stabia la società ha comunque deciso per l’esonero dell’allenatore Stefano Sottili, che da oggi sarà sostituito da Antonio Calabro per dare la scossa a una Viterbese che deve risalire la china.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Reggina Viterbese l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VITERBESE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Reggina Viterbese. I padroni di casa potrebbero proporre il 4-2-3-1 con estremo difensore Confente, protetto dalla difesa a quattro con Kirwan, Conson, Redolfi e Solini da destra a sinistra; in mediana Zibert e De Falco proteggeranno le spalle a Tulissi, Strambelli e Sandomenico, che agiranno invece sulla trequarti in appoggio all’unico attaccante di ruolo, Viola. Per quanto riguarda la Viterbese bisogna invece tenere presente il fresco cambio di allenatore, tuttavia in un paio di giorni non si fanno rivoluzioni e quindi proponiamo di nuovo un 4-3-3 con Forte in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da De Giorgi, Sini, Atanasov e De Vito; nel terzetto di centrocampo puntiamo invece su Baldassin, Damiani e Palermo come titolari, infine il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Pacilli, Saraniti e Vandeputte.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Reggina Viterbese e lo facciamo con le quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet sulla partita di Reggio Calabria. Favoriti sono i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato ad appena 2,00 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 3,05 per il pareggio, che naturalmente è identificato dal segno X. Infine una vittoria esterna da parte della Viterbese (segno 2) varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà puntato su un colpaccio da parte dei laziali.



