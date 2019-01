Diretta Rieti Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: Capuano punta al sorpasso su Trocini (Serie C)

Rieti Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Marco Monaldi della sezione Aia di Macerata, è una delle due partite pomeridiane per il girone C nella ventiduesima giornata di Serie C, che si disputa in turno infrasettimanale. L’appuntamento sarà dunque oggi pomeriggio alle ore 14.30 presso lo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno della città laziale, dove si affronteranno due formazioni accomunate da posizioni di classifica molto simili. Rieti e Virtus Francavilla sono infatti separate da appena due lunghezze, con i pugliesi a quota 21 punti e i laziali che inseguono con 19 punti. Per il Rieti di Ezio Capuano dunque è possibile il sorpasso che darebbe un respiro di sollievo in ottica salvezza dopo che il 2019 è cominciato con la sconfitta sul campo della Casertana. La Virtus Francavilla di Bruno Trocini ha invece l’occasione per allontanare in modo significativo una diretta rivale e i pugliesi con un bel risultato darebbero anche continuità alla vittoria ottenuta contro la Cavese domenica, nella precedente giornata di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Rieti Virtus Francavilla l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI VIRTUS FRANCAVILLA

Provando adesso a capire quali siano le probabili formazioni per Rieti Virtus Francavilla, ecco che i laziali dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Costa fra i pali; davanti a lui una difesa a tre composta da Delli Carri, Pepe e Gigli, mentre nel folto centrocampo a cinque del Rieti i titolari potrebbero essere, da destra a sinistra, Zanchi, Konate, Palma, Marchi e Mattia; infine la coppia d’attacco, che potrebbe vedere titolari Maistro e Gondo. La replica della Virtus Francavilla dovrebbe essere affidata a uno speculare 3-5-2 con Nordi estremo difensore; nella retroguardia i tre possibili titolari sono Tiritiello, Marino e Caporale, mentre a centrocampo ipotizziamo come titolari da destra a sinistra Albertini, Folorunsho, Monaco, Vrdoljak e Pastore; infine la coppia d’attacco che dovrebbe essere ancora una volta formata da Partipilo e Sarao.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Rieti Virtus Francavilla, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet sulla partita odierna. Favoriti sono i padroni di casa, nel contesto di un pronostico comunque molto incerto. Il segno 1 infatti è quotato a 2,45 volte la posta in palio, mentre si arriverà a quota 3,10 in caso di pareggio, che naturalmente è identificato dal segno X. Infine una vittoria esterna da parte della Virtus Francavilla (segno 2) ripagherebbe 2,85 volta la posta in palio chi avrà creduto nei pugliesi.



