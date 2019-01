Diretta Sicula Leonzio Trapani/ Streaming video e tv: bel derby siciliano a Lentini (Serie C)

Sicula Leonzio Trapani, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione Aia di Catanzaro, sarà uno stuzzicante derby siciliano nel turno infrasettimanale di Serie C. Appuntamento dunque alle ore 20.30 di questa sera presso il Sicula Trasporti Stadium-Stadio Angelino Nobile per una delle partite di maggiore interesse nel programma della ventiduesima giornata del girone C. Sicula Leonzio e Trapani scenderanno però in campo con obiettivi ben diversi, come dimostra in modo evidente la classifica del gruppo meridionale: 23 punti per la Sicula Leonzio, pur reduce dalla facile vittoria sul campo del Matera che ha schierato la Berretti, che insegue dunque un posto in zona playoff che al momento sfuggirebbe di poco alla squadra allenata da Vincenzo Torrente. Obiettivi evidentemente diversi per il Trapani di Vincenzo Italiano, che è secondo con 40 punti e dopo la sosta ha ricominciato il proprio cammino come principale avversaria della capolista Juve Stabia battendo la Vibonese, dunque per gli ospiti l’obiettivo sarà quello di provare a rimanere in scia alla scatenata capolista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Sicula Leonzio Trapani l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

DIRETTA SICULA LEONZIO TRAPANI

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese per Sicula Leonzio Trapani. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-3-2-1 ad albero di Natale: Pane in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro composta da De Rossi, Laezza, Aquilanti e Squillace; nel terzetto di centrocampo possiamo invece mettere come titolari Marano, G. Esposito e D’Angelo, infine avanzando verso l’attacco ecco Gammone e Sainz-Maza che dovrebbero agire sulla trequarti, alle spalle della prima punta Vitale. Il Trapani dovrebbe invece rispondere utilizzando il modulo 4-3-3 con estremo difensore Dini; in difesa Scrugli, Pagliarulo, Mulè e Costa Ferreira quali probabili titolari da destra a sinistra; a centrocampo invece dovremmo vedere in campo dal primo minuto Aloi, Toscano e Corapi; infine in attacco un tridente che potrebbe vedere titolari Ferretti, Evacuo e Fedato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Sicula Leonzio Trapani secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet sul derby siciliano. Favoriti sono gli ospiti, nel contesto di un pronostico comunque molto incerto. Il segno 2 infatti è quotato a 2,35 volte la posta in palio, mentre si arriverà a quota 3,00 in caso di pareggio, che naturalmente è identificato dal segno X. Infine una vittoria casalinga da parte della Sicula Leonzio (segno 2) ripagherebbe 3,10 volta la posta in palio chi avrà creduto nei padroni di casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA