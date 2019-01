Diretta Siena Pro Patria/ Streaming video e tv: sfida diretta in zona playoff (Serie C)

Siena Pro Patria sarà diretta allo stadio Artemio Franchi dal signor Fabio Pasciuta; le due squadre si affrontano nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019, arrivato alla sua ventiduesima giornata. Un altro turno infrasettimanale e una bella partita tra due squadre che, tenuto conto delle differenze di ambizione, stanno facendo il loro dovere: la Robur, che lo scorso anno ha giocato la finale per la promozione, ha iniziato il campionato in ritardo e con una serie di pareggi, ed è proprio il segno X che ha trovato sabato scorso sul campo del Pisa. Un risultato comunque positivo per una squadra che si trova al sesto posto in classifica ma che, tenuto conto delle partite che deve recuperare, potrebbe agevolmente piazzarsi con Entella e Pro Vercelli a caccia della promozione diretta; la Pro Patria è ottava e ha solo due punti in meno rispetto ai bianconeri, anche se ha giocato due partite in più; i tigrotti hanno approcciato la stagione con la salvezza come obiettivo, poi hanno trovato una buona serie di risultati e adesso sperano di giocare i playoff per la promozione. Che questa squadra abbia carattere è dimostrato dall’ultima vittoria, arrivata in rimonta contro l’Olbia e con un gol nei minuti finali. Attendiamo dunque che si giochi la diretta di Siena Pro Patria, ma intanto possiamo anche iniziare ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PRO PATRIA

Nelle probabili formazioni di Siena Pro Patria troviamo il consueto 4-3-3 di Michele Mignani, che fa giocare la Robur con un tridente offensivo nel quale Gliozzi resta favorito su Cianci per il ruolo di prima punta, mentre Fabbro e Guberti sono i due esterni offensivi. A centrocampo Gerli spera di prendere una maglia da titolare ma dovrebbe strapparla a Cristiani o Vassallo, mentre Arrigoni dovrebbe essere confermato come schermo davanti alla difesa; nel reparto arretrato a protezione di Contini giocheranno come di consueto Dario D’Ambrosio e Marco Rossi al centro, con De Santis e Imperiale che agiranno in qualità di terzini. Ivan Javorcic ritrova Christian Mora, che dunque potrebbe essere il laterale destro di centrocampo con Galli dall’altra parte; in difesa giocheranno Zaro, Battistini e Boffelli a protezione di Tornaghi, poi spazio a Ghioldi come playmaker basso e a Gazo e Bertoni che saranno gli interni nel settore nevralgico del campo. Davanti, ballottaggio difficile tra Mastroanni e Gucci, eroe di domenica: quest’ultimo appare favorito per affiancare Le Noci, essendosi guadagnato il posto.



