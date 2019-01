Diretta Vibonese Catanzaro/ Streaming video e tv: le formazioni per il derby calabrese al Razza (Serie C)

Vibonese Catanzaro, diretta dall’arbitro Daniele De Santis della sezione Aia di Lecce, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 23 gennaio 2019, presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia per la ventiduesima giornata di Serie C, nel girone C. Cade dunque nel turno infrasettimanale questo significativo derby calabrese la cui posta in palio sarà sicuramente importante per gli obiettivi di classifica pur diversi di Vibonese e Catanzaro. I padroni di casa di Nevio Orlandi hanno 29 punti e devono difendere la loro attuale posizione in zona playoff ricominciando a fare punti dopo la sconfitta subita domenica sul campo del Trapani. Bilancio comunque positivo per la Vibonese, ma sicuramente il Catanzaro vola più alto, a maggior ragione dopo avere travolto il Rende in un altro derby calabrese. La squadra di Gaetano Auteri infatti ha 37 punti in classifica e lotta per le migliori posizioni in zona playoff, quelle che valgono anche l’esenzione da qualche turno iniziale, provando magari anche a tenere viva una piccola speranza di lottare anche per il primo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Vibonese Catanzaro l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANZARO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Vibonese Catanzaro. I padroni di casa di mister Orlandi dovrebbero proporre il 4-3-2-1 con Mengoni fra i pali; Finizio, Silvestri, Camilleri e Tito davanti a lui, per comporre una retroguardia a quattro uomini; a centrocampo invece i tre possibili titolari sono Collodel, Obodo e Scaccabarozzi; infine, procedendo verso l’attacco, ci attendiamo Melillo e Taurino sulla trequarti in appoggio a Bubas, punto di riferimento avanzato per la Vibonese. La risposta del Catanzaro potrebbe concretizzarsi in un 3-4-3 con Celiento, Figliomeni e Riggio a formare la difesa a tre davanti al portiere Furlan; nel quartetto di centrocampo dovremmo invece vedere titolari da destra a sinistra Statella, Iuliano, De Risio e Favalli, infine ecco il tridente d’attacco formato da Kanoute, D’Ursi e Fischnaller.

PRONOSTICO E QUOTE

I pronostici su Vibonese Catanzaro, basati sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet, ci dicono che, nel contesto di un pronostico molto incerto, non si riesce nemmeno ad individuare una squadra favorita. Il segno 1 infatti è quotato a 2,70 volte la posta in palio, esattamente come il segno 2, dunque le due vittorie sono considerate credibili esattamente nello stesso modo. Si sale infine a quota 2,95 in caso di un pareggio (segno X), considerato dunque l’ipotesi meno probabile per questa partita.



