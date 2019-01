Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score dei quarti di finale (oggi 23 gennaio)

Torna protagonista la Coppa Italia Primavera: oggi scopriremo i risultati delle quattro partite dei quarti di finale, il cui tabellone naturalmente è stato formato in base ai risultati del precedente turno della Coppa Italia Primavera, gli ottavi che erano stati disputati nel mese di dicembre. Andiamo dunque naturalmente a scoprire per prima cosa il calendario delle quattro partite, che sono in programma tutte oggi, mercoledì 23 gennaio 2019: si comincerà con un anticipo alle ore 12.00, quando prenderà il via Inter Cosenza. Le altre tre partite sono invece tutte fissate per le ore 14.30, quando prenderanno il via Atalanta Roma, Fiorentina Juventus e Torino Verona. Doveroso ricordare il regolamento della Coppa Italia Primavera, che prevede la disputa dei quarti in gara secca: di conseguenza, in caso di pareggio al triplice fischio finale, si dovrà proseguire con i tempi supplementari e in caso di necessità anche con i calci di rigore per decretare un risultato diverso dalla parità.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: LE BIG

Sulle otto squadre rimaste in corsa per la conquista della Coppa Italia Primavera, spiccano sei big che occupano le prime sei posizioni della classifica del campionato e dunque promettono di dare vita a sfide emozionanti anche per la conquista della Coppa. Curiosamente le uniche due intruse, Cosenza e Verona, fanno invece parte del campionato Primavera 2, dunque sono autentiche outsider che tenteranno di mettere a segno colpi a sorpresa comunque difficilmente ipotizzabili, anche perché entrambe giocheranno in trasferta. Inter e Torino di conseguenza appaiono largamente favorite per le rispettive partite, mentre saranno veri e propri big match Atalanta Roma e Fiorentina Juventus, partite di cartello che attireranno le attenzioni di tifosi ed appassionati del calcio giovanile anche nel pomeriggio di un giorno lavorativo. Il fattore campo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte di Atalanta e Fiorentina, che per di più in classifica hanno anche qualche punto di vantaggio sulle rispettive avversarie, ma in gara secca naturalmente tutto è possibile, a maggior ragione quando la differenza di valori è così ridotta.

COPPA ITALIA PRIMAVERA: I QUARTI

ore 12.00

Inter Cosenza

ore 14.30

Atalanta Roma

Fiorentina Juventus

Torino Verona



