Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite (22^ giornata)

Una pioggia di risultati di Serie C è quella che ci attendiamo oggi nei gironi A e C, che tornano in campo per la ventiduesima giornata che costituisce un nuovo turno infrasettimanale per un campionato che, dopo il tormentato inizio per le note vicende estive, adesso deve correre a grande ritmo per rimettersi in pari. Dunque abbiamo già visto ieri il girone B, oggi avremo protagonisti gli altri due gruppi, nei quali la gran parte delle partite della scorsa giornata sono state disputate domenica e di conseguenza tornano in campo oggi. Andiamo allora senza indugio ad esaminare che cosa ci attenderà nelle prossime ore nel girone A e nel girone C.

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE A

Parlando del girone A, per prima cosa naturalmente eccovi il calendario delle partite in programma oggi: si comincia alle ore 14.30 con Carrarese Lucchese, Cuneo Juventus U23, Olbia Entella e Piacenza Gozzano; alle ore 18.30 sarà invece la volta di Arezzo Pisa e Siena Pro Patria, mentre si chiuderà alle ore 20.30 con Alessandria Pro Vercelli, senza considerare Pistoiese Pro Piacenza che ufficialmente sarebbe stata in calendario alle ore 18.30, ma ben sappiamo che la squadra emiliana di fatto non esiste più. Infine ricordiamo pure che ci saranno due posticipi domani: alle ore 14.30 Novara Arzachena e alle ore 18.30 Albissola Pontedera, perché Albissola e Novara lunedì sera sono state protagoniste del posticipo della scorsa giornata. Il girone A è sicuramente il più tormentato della Serie C dai recuperi ancora da disputare e da casi come quello della Pro Piacenza, di conseguenza la classifica va presa con le pinze, ma sicuramente mette in evidenza la Pro Vercelli capolista e l’Entella, che ha sei punti di ritardo ma quattro partite in più da recuperare rispetto ai piemontesi, che comunque dal canto loro hanno giocato meno partite rispetto alle più immediate inseguitrici.

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE C

Passando adesso al girone C, ricordiamo che in questa giornata riposa la Cavese. Le prime due partite in programma avranno luogo alle ore 14.30 e saranno Paganese Siracusa e Rieti Virtus Francavilla, mentre le altre sette sfide avranno inizio tutte alle ore 20.30: si tratterà di Casertana Bisceglie, Catania Matera (con i lucani che sono però una delle tante società in crisi di questo campionato), Potenza Juve Stabia, Reggina Viterbese, Rende Monopoli, Sicula Leonzio Trapani e Vibonese Catanzaro. Qui la situazione in classifica è molto più chiara, perché c’è in fuga solitaria una splendida Juve Stabia, che ha già accumulato nove punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, cioè il Trapani, con Catanzaro e Catania che sono le uniche altre due squadre che conservano una minima speranza di lottare per il primato. Se le Vespe però continueranno a marciare su questi ritmi, il verdetto potrebbe arrivare presto: alle inseguitrici il compito di tenere vivo l’interesse il più a lungo possibile.

SERIE C 22^ GIORNATA: GIRONE A

ore 14.30

Carrarese Lucchese

Cuneo Juventus U23

Olbia Entella

Piacenza Gozzano

ore 18.30

Arezzo Pisa

Siena Pro Patria

ore 20.30

Alessandria Pro Vercelli

CLASSIFICA

Pro Vercelli 39

Piacenza, Carrarese 37

Arezzo 34

Entella 33

Siena 32

Pisa 31

Pro Patria 30

Pontedera 29

Novara 26

Gozzano 25

Juventus U23 24

Cuneo 23

Alessandria 20

Lucchese 18

Pistoiese, Albisosla 17

Olbia 16

Arzachena 14

Pro Piacenza 12

SERIE C 22^ GIORNATA: GIRONE C

ore 14.30

Paganese Siracusa

Rieti Virtus Francavilla

ore 20.30

Casertana Bisceglie

Catania Matera

Potenza Juve Stabia

Reggina Viterbese

Rende Monopoli

Sicula Leonzio Trapani

Vibonese Catanzaro

CLASSIFICA

Juve Stabia 49

Trapani 40

Catanzaro, Catania 37

Rende, Reggina 31

Monopoli 30

Casertana, Vibonese 29

Potenza 26

Sicula Leonzio 23

Cavese 22

Virtus Francavilla 21

Rieti 19

Siracusa 18

Viterbese 16

Bisceglie 15

Matera 11

Paganese 8



