Video/ Fano Sudtirol (0-3): highlights e gol della partita (Serie C, 22^ giornata)

Il Fano conclude la serie positiva incassando una pesante sconfitta interna contro il Sudtirol che ha sbancato il Mancini con un netto 0 a 3 per le reti messe a segno da Tait, Vinetot e Morosini. Come si vede nel video di Fano Sudtirol, per assistere alla prima emozione dell’incontro bisogna attendere addirittura il 31′ quando Lulli ha tentato un diagonale che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 42′ però sono stati gli ospiti a trovare il vantaggio grazie ad un’ottima azione di De Rose che, dopo essersi liberato di due uomini, ha liberato Tait davanti a Sarr che ha superato con un tiro di prima intenzione.

LA RIPRESA

Secondo il video di Fano Sudtirol, il secondo tempo inizia immediatamente col raddoppio del Sudtirol che arriva già al 49′ con Vinetot: sul corner di Morosini, Vinetot riesce ad anticipare tutti nei pressi del primo palo insaccando il gol dello 0 a 2. Mister Epifani ha provato a stravolgere l’assetto della propria squadra effettuando tutte le sostituzioni a propria disposizione senza però riuscire a dare un nuovo impulso ai propri ragazzi che hanno sfiorato il gol solamente al 78′ quando Ndiaye ha concluso una pregevole azione personale con un bel tiro a giro dal limite dell’area che è stato respinto dalla traversa. All’84’ però un grave errore in fase di disimpegno dei marchigiani, ha permesso a Morosini di involarsi verso l’area e segnare il gol del definivito 0 a 3. Prima del triplice fischio di chiusura, c’è stato ancora il tempo per assistere all’espulsione di Maloku, reo di aver incassato due cartellini gialli nel corso del recupero per due falli commessi.

