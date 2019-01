Video/ Feralpisalò Ternana (3-2): highlights e gol della partita (Serie C, 22^ giornata)

La Feralpisalò riesce a ritrovare la vittoria che mancava da tempo riuscendo a sconfiggere la Ternana con un pirotecnico 3 a 2: dopo il vantaggio ospite firmato Marilugo, gli ospiti hanno dovuto subire il pareggio realizzato da Caracciolo su calcio di rigore. Prima della fine del primo tempo, l’uno-due messo a segno da Guidetti e Lopez ha nuovamente riequilibrato lo score che è stato definitivamente variato nel corso della ripresa da un ritrovato Matri che ha bisogno di continuità. Come si vede nel video di Feralpisalò Ternana, per assistere alla prima emozione bisogna attendere il 15′ quando Pesce ha smarcato con un gran filtrante Scarsella che, presentatosi tutto solo davanti al portiere sprecando però malamente tentando un pallonetto che Iannarilli è riuscito a bloccare. Gli ospiti però riescono a reagire e a sfiorare il vantaggio al 24′ con una girata respinta dalla retroguardia; sul corner seguente, la Ternana ha trovato il vantaggio con un colpo di testa da distanza ravvicinata che ha così sbloccato il punteggio. I padroni di casa però reagiscono immediatamente visto che al 28′ Lopez ha atterrato Vita in area di rigore costringendo il direttore di gara a decretare un calcio di rigore che Caracciolo al 29′ ha trasformato riequilibrando il risultato. La squadra di casa ci crede e al 41′ riesce a passare addirittura in vantaggio quando su un cross di Maiorino, Guidetti ha insaccato di testa anticipando il colpevole Lope che però si è fatto perdonare due minuti dopo al 43′ quando sul cross di Frediani, ha insaccato con un perfetto diagonale rasoterra pareggiando così il punteggio.

LA RIPRESA

Secondo il video di Feralpisalò Ternana, la ripresa si apre quasi subito con un cartellino rosso mostrato a Lopez, reo di aver dato una manata in faccia a Scarsella a gioco ancora fermo. Due minuti più tardi al 52′ proprio Scarsella ha tentato un colpo di testa sul corner di Maiorino mettendo di pochissimo oltre la traversa. Al 56′ mister Calori ha deciso di effettuare una prima sostituzione inserendo Giraudo al posto di Frediani. Non passano nemmeno due minuti e al 58′ la Feralpisalò trova il gol del vantaggio quando su un cross di Maiorino, Scarsella si fa trovare pronto a deviare in rete con un colpo di testa portando così avanti i suoi. Non passa nemmeno un minuto e al 59′ Bergamelli esagera con le proteste reclamando un presunto fallo commesso in occasione della terza rete lombarda ed incassando un cartellino rosso che ha costretto la sua squadra a giocare l’ultima mezz’ora in nove. La doppia inferiorità numerica ha naturalmente impedito alla squadra di Calori di organizzare una reazione ed anzi sono stati i padroni di casa a sfiorare il gol a 74′ ancora una volta con Scarsella ancora una volta di testa sugli sviluppi di un corner. Questa è stata l’ultima emozione dell’incontro che si è chiuso dopo cinque minuti di recupero e regalando tre punti alla formazione viola.





