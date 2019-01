Video/ Renate-Monza (0-0): highlights della partita (Serie C, 22^ giornata)

Ecco il video (senza gol) con gli highlights di Renate-Monza 0-0, partita compresa nel tabellone della ventiduesima giornata di Serie C girone B. Il derby brianzolo si è risolto con un pareggio a reti bianche, un risultato che probabilmente scontenta tutti visto che la formazione di Aimo Diana resta pericolosamente invischiata in zona play-out mentre quella di Cristian Brocchi non fa quel balzo in avanti che il patron Silvio Berlusconi auspicava per potersi inserire nella lotta per i play-off (visto che la promozione diretta sembra un discorso che ormai riguarda solamente il Pordenone sempre più in fuga). Mister Brocchi, in particolare, deve ringraziare il portiere Enrico Guarna se non incapperà nelle ire del suo presidente: con un rigore parato e una serie di interventi decisivi, l’estremo difensore dei bagaj ha salvato più volte il risultato, negando il gol agli avversari che per la mole di gioco espressa nei novanta minuti avrebbero meritato il successo.

MONZA DISTRATTO

In più occasioni Guarna se l’è presa con i suoi compagni di squadra, colpevoli di non aver coperto bene gli spazi nella loro metà campo e di aver concesso troppi spazi agli attaccanti del Renate, che con un po’ più di freddezza e cinismo davanti alla porta avrebbero sicuramente gonfiato la rete e condannato alla sconfitta un Monza fin troppo allegro e distratto in fase difensiva, e che in avanti ha creato qualche grattacapo a Cincillà solamente con Palazzi, troppo poco per sperare nel colpaccio esterno. Il mercato durerà fino al 31 gennaio, la squadra ha ancora ampi margini di miglioramento nonostante l’imponente campagna acquisti curata da Berlusconi e Galliani (come ai tempi del Milan), l’impressione però è che i tifosi brianzoli dovranno portare pazienza: se Roma non è stata costruita in un giorno, anche per il Monza non sarà semplice tornare in B dall’oggi al domani.