Video/ Vis Pesaro Sambenedettese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C, 22^ giornata)

La partita tra Pesaro e Sambenedettese si è conclusa sul punteggio di 1 a 1, un pareggio tutto sommato giusto arrivato al termine di un match tutt’altro che esaltante e deciso da due reti messe a segno nel giro di due minuti da Guidone e Calderini. Come si vede nel video di Vis Pesaro Sambenedettese, la prima emozione arriva al 14′ quando su un cross di Tessiore, Diop è riuscito a colpire di testa da distanza ravvicinata mancando però il bersaglio e mettendo fuori di non molto. Al 28′ ancora protagonista Tessiore che questa ha tentato un tiro a giro dal limite dell’area che è uscito dopo aver sfiorato il palo lontano. Il primo tempo si è così concluso sul punteggio di 0 a 0, dopo una prima frazione di gioco tutt’altro che spettacolare.

LA RIPRESA

Anche la ripresa si è giocata a ritmi piuttosto blandi: come so vede nel video di Vis Pesaro Sambenedettese fino al 65′ quando Petrucci ha tentato un diagonale che ha sorpreso Pegorini la cui respinta è finita nei pressi di Guidone che non si è fatto pregare segnando il gol del vantaggio marchigiano che però è durato solamente sei minuti dato che al 71′ il neo-entrato Calderini ha insaccato da distanza ravvicinata il preciso cross di Russotto e riequilibrando così il risultato sull’1 a 1. Dopo la rete di Calderini, il match non ha vissuto altre emozioni nonostante i tentativi dei padroni di casa che hanno cercato un gol che gli ospiti sono riusciti a negargli grazie ad una perfetta fase difensiva.





