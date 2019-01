Australian Open 2019/ Diretta Nadal Tsitsipas streaming video e tv, orario della partita (tennis, semifinale)

E’ tempo di semifinali agli Australian Open 2019: quello che possiamo considerare l’appuntamento più atteso scatta alle ore 9:30 della mattina italiana di giovedì 24 gennaio, ovvero Rafa Nadal-Stefanos Tsitsipas. E’ la prima semifinale Atp, mentre per l’altra (quella tra Novak Djokovic e Lucas Pouille) dovremo aspettare domani; il numero 2 della classifica mondiale, vincitore di 17 Slam ma con un’attesa che al Melbourne Park dura da nove anni, se la vede con il giovane rampollo greco, capace di far fuori Roger Federer agli ottavi. A proposito di questo, una curiosità che il circuito professionale del tennis non ha mancato di ricordare: nel 2001 il Re a 20 anni eliminò da Wimbledon il campione in carica Pete Sampras, agli ottavi. Era il numero 15 del ranking, stessa posizione (ed età) di Tsitsipas che agli Australian Open 2019 ha fatto fuori il campione in carica Federer. Il quale all’epoca dovette aspettare comunque due anni per vincere il primo Slam; da vedere se anche per il greco sarà così, per lui probabilmente sarebbe già qualcosa di straordinario ma chiaramente per oggi il pronostico tende dalla parte di Nadal, che per questo torneo veniva dato addirittura in dubbio e che oggi gioca la trentesima semifinale in un Major (quarto giocatore a raggiungere questa cifra). Due sfide finora e due vittorie del maiorchino: sempre in finale, a Barcellona e Toronto che per Tsitsipas ha rappresentato la prima finale di un Master 1000. Il greco, inutile ricordarlo, è in grande crescita e c’è chi pensa possa diventare presto il prossimo numero 1 Atp; intanto è già dodicesimo, dovesse arrivare in finale salirebbe in nona posizione mentre con il titolo raggiungerebbe il numero 8, mentre Nadal è e resterà comunque in seconda piazza alle spalle di Novak Djokovic.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport: è rimasto questo canale infatti a trasmettere le partite del torneo che ormai si giocano tutte sulla Rod Laver Arena e non più in contemporanea. Per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: LE SEMIFINALI WTA

La prima semifinale Wta agli Australian Open 2019 inizia non prima delle 4:00 della mattina italiana, la seconda è prevista un’ora e mezza più tardi come minimo: Petra Kvitova è la grande favorita per raggiungere la finale nella parte bassa del tabellone, per lei un ritorno emozionale perchè va sempre ricordata che, non troppo tempo fa, un ladro che aveva fatto irruzione in casa sua le aveva danneggiato i tendini della mano, mettendo in discussione addirittura la sua carriera. Eccola invece qui a dominare le avversarie, pronta a vincere quello che sarebbe il terzo Slam in carriera (dopo i due Wimbledon); la sua avversaria è la sorprendente Danielle Collins, assoluta favola del torneo perchè si è presentata agli Australian Open 2019 senza aver vinto una singola partita in uno Slam ma è arrivata in semifinale eliminando, tra le altre, Julia Goerges e la numero 2 Angelique Kerber. Pronostico tutto a favore della Kvitova, mentre la sua connazionale Karolina Pliskova potrebbe avere vita più dura: il modo in cui la numero 7 si è sbarazzata di Serena Williams, rimontando da 1-5 nel terzo set dei quarti, ha del clamoroso e ovviamente c’è chi ci vede un segno del destino. La Pliskova deve ancora vincere il primo Slam; lo ha già fatto lo scorso settembre Naomi Osaka, che ha trionfato agli Us Open diventando la prima giapponese di sempre con un Major in bacheca. Attenzione: tre di queste giocatrici corrono anche per il numero 1 del ranking, con Simona Halep già sicura di non difenderlo. La Pliskova dovrebbe vincere gli Australian Open 2019; alla Osaka basterebbe “pareggiare” il risultato della Kvitova, la quale dunque deve fermarsi un turno più avanti della giapponese.



