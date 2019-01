Diretta Milano Zalgiris/ Streaming video e tv: l’Olimpia non può più sbagliare (basket Eurolega)

Milano Zalgiris si gioca alle ore 20:45 di giovedì 24 gennaio: appuntamento al Mediolanum Forum per la ventesima giornata di basket Eurolega 2018-2019. Con il turno odierno arriveremo a completare i due terzi del percorso in questa regular season: reduce dalla sconfitta di Vitoria, l’Olimpia non può davvero sbagliare almeno le sue partite interne se vuole avere la possibilità di giocare i playoff. Rischia di ripetersi la storia andata in scena nelle ultime due stagioni, con le dovute differenze ma con un finale identico: Milano parte bene e ci crede, poi arriva un momento negativo e altre squadre si prendono gli otto posti disponibili. Al momento la classifica dell’Olimpia racconta di un nono posto; tuttavia, in virtù delle sfide dirette a sfavore contro praticamente tutte le rivali che gravitano in quella zona, la distanza da recuperare è di due partite. Lo Zalgiris, che all’andata aveva vinto, con un successo al Forum opererebbe il sorpasso e a sua volta si staccherebbe virtualmente di due partite; ecco perchè nella diretta di Milano Zalgiris bisogna sperare in un’affermazione interna senza se e senza ma, anche se poi resterà un cuscinetto di dieci partite per provare la rimonta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Zalgiris, che non sarà trasmessa nel nostro Paese: come sempre però sarà la piattaforma Eurosport Player a fornire le immagini dal Mediolanum Forum a tutti i suoi abbonati, grazie al servizio di diretta streaming video utilizzabile con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito www.euroleague.net, consultabile gratuitamente per trovare tutte le informazioni utili su questa sfida, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E CONTESTO

L’Olimpia arriva a Milano Zalgiris avendo perso quattro delle ultime cinque partite e nove delle ultime undici: sull’andamento della squadra di Simone Pianigiani incide ovviamente la striscia di cinque sconfitte tra la trasferta di Barcellona e la gara interna contro il Bayern, che ha fatto perdere certezze. Possiamo riassumere e dire che la stanchezza del doppio impegno sta iniziando a farsi sentire: questo si evince non tanto dalle prestazioni in Europa dove le difficoltà ci sarebbero comunque, quanto dal fatto che domenica l’Olimpia è caduta a Brindisi perdendo la seconda partita in Serie A1. Certo un incidente di percorso per una squadra che sta dominando il campionato, ma anche la sensazione che con l’avvicinarsi dei momenti topici qualcosa a livello fisico si stia pagando, certamente anche per la scelta di non investire sul mercato in sostituzione di Nemanja Nedovic. Questa sera a Milano arriva uno Zalgiris certamente non paragonabile allo squadrone degli anni Novanta che ha anche vinto un’Eurolega, ma assolutamente competitivo: lo scorso anno Sarunas Jasikevicius ha fatto il miracolo qualificandosi alla Final Four, in questa stagione è partito male, si era ripreso ma ha perso quattro partite consecutive prima di tornare al successo, contro il Panathinaikos. I playoff restano assolutamente alla portata, ma passano anche da questa trasferta del Mediolanum Forum: non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA