Video/ Casertana Bisceglie (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

La Casertana travolge il Bisceglie con un netto 3 a 0 . Come si vede nel video di Casertana Bisceglie, a regalare il successo ai campani sono state le reti messe a segno nel primo tempo da Rainone e Castaldo; in avvio di ripresa il gol segnato da Padovan ha poi di fatto chiuso la disputa. Partono subito forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già al 2′ quando Zito ha tentato una potente conclusione che Vassallo è riuscito a deviare in corner. La pressione dei padroni di casa continua e al 19′ è ancora Zito bravo nello sgusciare e a crossare per Castaldo, il cui tiro di piatto destro è stato respinto ancora una volta dall’attento estremo difensore ospite. il vantaggio è nell’aria ed arriva al 22′ quando su un corner, Rainone, ha insaccato con un colpo di testa portando avanti i suoi. Dopo qualche minuto sostanzialmente di stallo, al 43′ la Reggina è riuscita ache a raddoppiare quando sull’ennesimo cross di Zito, Padovan con un’intelligente sponda ha smarcato Castaldo che in questo caso non ha lasciato scampo a Vassallo.

LA RIPRESA

Come emerge dal video di Casertana Bisceglie, la ripresa si è aperta con due sostituzioni immediate decise da mister Vanoli che ha lasciato negli spogliatoi Zohoki e Bottalico, mandando in campo Camporeale e Scalzone. Il secondo tempo è stato approcciato decisamente meglio dai padroni che sono riusciti a realizzare il tris già al 53′ quando Padovan, dopo aver scambiato col compagno di reparto Castaldo, ha insaccato nonostante il tentativo di respinta del portiere ospite che nulla ha potuto sul tap-in del numero 18 di casa. Questa rete ha di fatto chiuso il match visto che, a parte la classica girandola di sostituzioni, non è successo praticamente nulla fino al triplice fischio di chiusura che ha così regalato tre importanti punti alla squadra di mister Esposito di lanciarsi in piena zona playoff al settimo posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA