Australian Open 2019/ Diretta Djokovic Pouille streaming video e tv, orario della partita (tennis, semifinale)

Novak Djokovic-Lucas Pouille è la seconda semifinale maschile agli Australian Open 2019: chi sarà a qualificarsi per la finale dello Slam di Melbourne? Se dovessimo stare al puro ranking non ci sarebbe storia: Novak Djokovic arriva all’appuntamento da numero 1 Atp, già certo di confermare la sua posizione anche dal prossimo lunedì e autore di una grande rincorsa che, dalla ventiduesima piazza della scorsa estate, lo ha portato a riprendersi la vetta nel giro di quattro mesi. Dall’altra parte, Lucas Pouille si presenta alla semifinale con il numero 31 della classifica, ma soprattutto con un dato incredibile: prima di questo Australian Open, non aveva mai vinto una partita nel tabellone principale di questo Slam. Se dunque Djokovic insegue il Major numero 15, che gli permetterebbe di staccare Pete Sampras nella graduatoria all-time (e portarsi a -2 da Rafa Nadal), Pouille va a caccia della gloria in quello che già oggi è il risultato migliore di una carriera comunque ancora da costruire (è un classe ’94). Non ci resta allora che valutare in che modo andranno le cose in questa appassionante semifinale Djokovic-Pouille, nella diretta degli Australian Open 2019; ricordiamo giusto un dato, ovvero che ogni volta in cui il serbo ha raggiunto la semifinale (sei volte, sette con quella di oggi) ha finito per vincere lo Slam.

La semifinale maschile agli Australian Open 2019 è anche il primo incrocio tra Djokovic e Pouille, il che contribuisce ad aumentare l’interesse per la partita. Dal rientro in pianta stabile sul circuito, seguito alla necessità di fermarsi per curare il braccio, il serbo ha letteralmente dominato: ha vinto Wimbledon per la quarta volta e gli Us Open per la terza, in mezzo ci ha piazzato il titolo a Cincinnati che gli ha permesso di completare il circuito Master 1000 (unico giocatore nella storia ad aver vinto tutti gli Slam e i 1000), poi ha trionfato a Shanghai e giocato le finali di Parigi-Bercy e delle Atp Finals, perdendo da Khachanov e Zverev. Strappata la cima del ranking a Nadal, oggi Djokovic è tornato a essere quel giocatore dominante contro cui è difficile fare anche solo un punto; per di più ai quarti possiamo dire che si sia riposato, visto che Kei Nishikori ha dato forfait ancora nel secondo set. Pouille tornerà nella Top 20 dopo questi Australian Open 2019; il suo anno migliore resta il 2016 con i quarti raggiunti a Wimbledon e Us Open e la semifinale di Roma, per4 il resto pochi risultati davvero di livello. Qui a Melbourne però ha centrato il colpo grosso: nei primi turni magari ha avuto fortuna perchè ha evitato gli incroci contro Mischa Zverev e Dominic Thiem, ma poi ha battuto Borna Coric (testa di serie numero 11) e soprattutto Milos Raonic, che dopo aver demolito Alexander Zverev sembrava proiettato verso la semifinale. Il francese in carriera ha vinto cinque titoli, ultimo dei quali a Montpellier lo scorso anno; è allenato da Amélie Mauresmo (in passato già coach di Andy Murray) spendendo belle parole per la sua connazionale. Ora però il compito diventa ostico: per arrivare alla prima finale Slam Pouille dovrà battere Djokovic, che ha dalla sua parte qualunque favore del pronostico. Staremo a vedere…



