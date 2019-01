Coppa d’Asia 2019/ Zaccheroni batte l’Australia: Emirati Arabi Uniti in semifinale contro il Qatar

Risultati a sorpresa dagli ultimi due quarti di finale della Coppa d’Asia 2019. Volano in semifinale gli Emirati Arabi Uniti di Alberto Zaccheroni e il Qatar, che eliminano rispettivamente le più quotate Australia e Corea del Sud, dando una scossa alle gerarchie del calcio in Asia e regalando una giornata memorabile dal punto di vista sportivo al mondo arabo. Una piccola gioia c’è anche per l’Italia, perché avanza come detto Alberto Zaccheroni, che in carriera ha già vinto una Coppa d’Asia nel 2011 alla guida del Giappone e adesso tenta di ripetersi per un’impresa che con gli Emirati sarebbe davvero clamorosa, anche se questa edizione 2019 si disputa proprio in casa loro, tra Abu Dhabi, Dubai, Al Ain e Sharjah. Già l’approdo in semifinale merita di essere celebrato: festa grande allo stadio Hazza bin Zayed di Al Ain, dove Emirati Arabi Uniti-Australia è finita con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa allenati da Zaccheroni, grazie al gol segnato da Ali Mabkhout al 68’ minuto di gioco che ha eliminato l’Australia campione uscente, che invece in questa edizione non entra nemmeno fra le prime quattro.

COPPA D’ASIA 2019: EMIRATI ARABI UNITI DI ZACCHERONI IN SEMIFINALE CON IL QATAR

L’altra impresa di giornata è stata firmata dal Qatar, che ha eliminato la Corea del Sud sempre con il punteggio di 1-0: decisivo il gol di Abdulaziz Hatem al 78’ minuto di gioco allo stadio Zayed Sports City di Abu Dhabi, dove il Paese organizzatore dei Mondiali 2022 ha avuto la meglio sulla Nazionale forse storicamente più forte del calcio asiatico, quella Corea del Sud che pochi mesi fa batteva la Germania ai Mondiali in Russia ma oggi non entra fra le prime quattro del continente asiatico. Si compone dunque una semifinale inattesa, nella quale si sfideranno appunto Emirati Arabi Uniti e Qatar: appuntamento alle ore 15.00 italiane del pomeriggio di martedì 29 gennaio. Alla stessa ora, ma lunedì 28, si disputerà la prima semifinale che metterà di fronte Iran e Giappone: ieri infatti nei primi due quarti di finale non c’erano state particolari sorprese e avevano avuto la meglio le due formazioni più quotate. L’Iran aveva travolto ed eliminato per 3-0 la Cina di Marcello Lippi con i gol di Mehdi Taremi, Sardar Azmoun e Karim Ansarifard, mentre il Giappone aveva faticato più del previsto per vincere 1-0 contro il Vietnam, piegato da un calcio di rigore messo a segno da Ritsu Doan. Le vincenti delle due semifinali naturalmente si sfideranno in finale, attesa per le ore 15.00 italiane di venerdì 1° febbraio.

