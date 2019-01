Diretta Empoli Udinese Primavera/ Streaming video e tv: delicato incrocio per la salvezza

Empoli Udinese Primavera verrà diretta dal signor Alessandro Di Graci: si gioca alle ore 14:30 di venerdì 25 gennaio e dunque è la partita con cui si apre il girone di ritorno del campionato Primavera 1 2018-2019. La sedicesima giornata inizia con una sfida delicatissima: le due squadre occupano infatti ultimo e terzultimo posto in classifica, separate da un solo punto e con in mezzo il Milan, che ha lo stesso bilancio dei toscani. Inevitabile dunque che questa sfida sia fondamentale per entrambe, chiamate a vincere per non perdere la presa sulla salvezza e tirarsi fuori dai guai; l’Empoli arriva dalla sconfitta di Bergamo ma in precedenza aveva trovato un’ottima striscia di cinque partite con 9 punti, tra cui anche una clamorosa vittoria sul campo della Roma. L’Udinese ha recentemente vinto in trasferta contro il Milan, ma poi ha perso le ultime due gare ed è tornata in una posizione complicata; potrebbe essere molto importante anche il doppio confronto, dunque bisogna segnalare che la sfida di andata era stata vinta 3-2 dai friulani. Adesso, mentre aspettiamo la diretta di Empoli Udinese, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Udinese Primavera è prevista su Sportitalia, e dunque sarà accessibile a tutti in chiaro: l’appuntamento è sul canale 60 del televisore, mentre gli abbonati a Sky potranno selezionare il canale 225. In ogni caso l’emittente rende possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video: bisognerà utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per poi visitare senza costi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI UDINESE PRIMAVERA

Per la delicata Empoli Udinese Primavera, Lamberto Zauli perde per squalifica Gianneschi; il terzino sinistro sarebbe probabilmente partito dalla panchina perchè il titolare è Ricchi, con Donati che agirà da terzino destro mentre in mezzo alla difesa saranno Matteucci e Curto a proteggere il portiere Saro. A centrocampo Belardinelli si occuperà della regia con Ricci e Perretta che giocheranno da mezzali, provando ad aumentare la pericolosità offensiva insieme a Montaperto, schierato sulla trequarti in appoggio a Bozhanaj e Cvancara. Nell’Udinese manca Battistella: in mezzo al campo si candida Oviszach che dovrebbe fare la mezzala sul centrodestra al fianco di Gertsos, con Kubala dall’altra parte. Difesa comandata dal portiere Gasparini, con Donadello e Mazzolo che agiscono sulle fasce; al centro dello schieramento vedremo Parpinel e Filipiak, a formare il tridente offensivo ecco invece Bocic e Renzi in accompagnamento al centravanti Lirussi.



