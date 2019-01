Nuoto, Adrian ha il cancro/ “Lotto in vista delle Olimpiadi Tokyo 2020”

Nathan Adrian torna a far parlare di sè e purtroppo con una notizia che ha scioccato non solo gli appassionati di nuoto ma tutto il mondo sportivo: il super campione americano ha il cancro ai testicoli. Ad annunciarlo è lo stesso plurimedagliato statunitense che in un messaggio sul proprio profilo Twitter ha infatti informato tutti i suoi sostenitori: “dopo alcuni test e visite con gli specialisti ho sfortunatamente appreso di avere il cancro ai testicoli. Per fortuna lo abbiamo preso in tempo e ho già iniziato i trattamenti e la prognosi è buona”. Una terrible notizia quindi per i fan del nuotatore 30enne, oro alle Olimpiadi di Londra 2012 nei 100 metri stile libero: Adrian però è pronto a vincere anche questa battaglia. Lo stesso nuotatore ha poi aggiunto sempre tramite i social: “ voglio rimanere ottimista e, i casi come i miei sono curabili. Sono molto grato alla mia famiglia e gli amici e specialmente a mia moglie per il loro amore e supporto. Metterò in programma un intervento chirurgico per la prossima settimana”. Il nuotatore ha poi promesso ai suoi fan continui aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, assicurando poi di esporsi in prima persona e con costanza in una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione. Nel lungo messaggio di Nathan leggiamo inoltre: “Mi sono reso conto che troppo spesso tendiamo ad evitare questi importanti argomenti, ignoriamo i potenziali segnali di allarme e rimandiamo l’assistenza medica di cui abbiamo bisogno”.

ADRIAN GUARDA GIA’ AVANTI: C’E’ TOKYO 2020

Ad ulteriore conferma che Nathan Andrian non ha alcun intenzione di farsi fermare dalla sua diagnosi infausta di cancro ai testicoli, il nuotatore americano ha già messo nel mirino il sogno di ogni atleta, le Olimpiadi. Per lo statunitense l’obbiettivo una volta sarà guarito dal cancro è quindi di tornare il prima possibile in acqua per lottare e trovare un posto nel prossimo evento a cinque cerchi di Tokyo 2020. Per Adrian sarebbe la quarta olimpiade della sua carriera dopo le belle esperienze di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016 e di certo sarebbe la più importante. A prescindere dalle medaglie infatti arrivare all’Olimpiade avendo battuto il cancro sarebbe di certo la vittoria più importante.





